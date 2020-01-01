Helium Network Token (HNT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Helium Network Token (HNT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Helium Network Token (HNT) tokennel kapcsolatos információk Helium is a decentralized network of wireless Hotspots that create public, long-range wireless coverage for LoRaWAN-enabled IoT devices. Hotspots produce and are compensated with HNT, the native cryptocurrency of the Helium blockchain. Today, the Helium blockchain and its hundreds of thousands of Hotspots provide access to the largest LoRaWAN Network in the world. Hivatalos webhely: https://www.helium.com/ Fehér könyv: http://docs.helium.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/hntyVP6YFm1Hg25TN9WGLqM12b8TQmcknKrdu1oxWux Vásárolj most HNT tokent!

Helium Network Token (HNT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Helium Network Token (HNT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 431.22M $ 431.22M $ 431.22M Teljes tokenszám: $ 186.03M $ 186.03M $ 186.03M Keringésben lévő tokenszám: $ 186.03M $ 186.03M $ 186.03M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 516.91M $ 516.91M $ 516.91M Minden idők csúcspontja: $ 10.582 $ 10.582 $ 10.582 Minden idők mélypontja: $ 0.253390913127 $ 0.253390913127 $ 0.253390913127 Jelenlegi ár: $ 2.318 $ 2.318 $ 2.318 További tudnivalók a(z) Helium Network Token (HNT) áráról

Helium Network Token (HNT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Helium Network Token (HNT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HNT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HNT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HNT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HNT token élő árfolyamát!

A(z) HNT vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Helium Network Token (HNT) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) HNT megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz HNT tokent a MEXC-n!

Helium Network Token (HNT) árelőzményei A felhasználók a(z) HNT árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) HNT árelőzményeivel!

HNT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HNT kapcsán? HNT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) HNT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

