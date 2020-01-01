Velodrome Finance (VELODROME) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Velodrome Finance (VELODROME) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Velodrome Finance (VELODROME) tokennel kapcsolatos információk Velodrome Finance, at its core, is a solution for protocols on Optimism to properly incentivize liquidity for their own use cases. Building on top of the groundwork laid out by Solidly, our team has addressed that first iteration's core issues to realize its full potential. Hivatalos webhely: https://velodrome.finance/ Fehér könyv: https://docs.velodrome.finance/ Block Explorer: https://optimistic.etherscan.io/token/0x9560e827af36c94d2ac33a39bce1fe78631088db Vásárolj most VELODROME tokent!

Velodrome Finance (VELODROME) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Velodrome Finance (VELODROME) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 44.81M $ 44.81M $ 44.81M Teljes tokenszám: $ 2.20B $ 2.20B $ 2.20B Keringésben lévő tokenszám: $ 915.20M $ 915.20M $ 915.20M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 107.76M $ 107.76M $ 107.76M Minden idők csúcspontja: $ 0.448 $ 0.448 $ 0.448 Minden idők mélypontja: $ 0.005446333086879164 $ 0.005446333086879164 $ 0.005446333086879164 Jelenlegi ár: $ 0.04896 $ 0.04896 $ 0.04896 További tudnivalók a(z) Velodrome Finance (VELODROME) áráról

Velodrome Finance (VELODROME) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Velodrome Finance (VELODROME) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó VELODROME tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező VELODROME token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) VELODROME tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) VELODROME token élő árfolyamát!

A(z) VELODROME vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Velodrome Finance (VELODROME) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) VELODROME megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz VELODROME tokent a MEXC-n!

Velodrome Finance (VELODROME) árelőzményei A felhasználók a(z) VELODROME árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) VELODROME árelőzményeivel!

VELODROME árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) VELODROME kapcsán? VELODROME-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) VELODROME tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

