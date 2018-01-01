USDP (USDP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) USDP (USDP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

USDP (USDP) tokennel kapcsolatos információk Founded in September of 2018, Pax Dollar is a flat-collateralized stablecoin. Stablecoins are cryptocurrencies that are designed to minimize the volatility of the price of the stablecoin, relative to a certain stable asset or a basket of assets. A stablecoin can be pegged to a cryptocurrency or flat money. In some cases, it can even be traded for commodities. Pax Dollar offers the advantage of transacting with blockchain assets through minimized price risk. The Pax Dollar tokens (USDP) are issued as ERC-20 token on the Ethereum blockchain and are collateralized 1:1 through the USD held in Paxos-owned US bank accounts. Hivatalos webhely: https://www.paxos.com/usdp/ Fehér könyv: https://account.paxos.com/whitepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/HVbpJAQGNpkgBaYBZQBR1t7yFdvaYVp2vCQQfKKEN4tM Vásárolj most USDP tokent!

USDP (USDP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) USDP (USDP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 67.95M $ 67.95M $ 67.95M Teljes tokenszám: $ 67.95M $ 67.95M $ 67.95M Keringésben lévő tokenszám: $ 67.95M $ 67.95M $ 67.95M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 67.95M $ 67.95M $ 67.95M Minden idők csúcspontja: $ 2.0006 $ 2.0006 $ 2.0006 Minden idők mélypontja: $ 0.872764435084 $ 0.872764435084 $ 0.872764435084 Jelenlegi ár: $ 1 $ 1 $ 1 További tudnivalók a(z) USDP (USDP) áráról

USDP (USDP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) USDP (USDP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó USDP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező USDP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) USDP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) USDP token élő árfolyamát!

A(z) USDP vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) USDP (USDP) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) USDP megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz USDP tokent a MEXC-n!

USDP (USDP) árelőzményei A felhasználók a(z) USDP árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) USDP árelőzményeivel!

USDP árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) USDP kapcsán? USDP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) USDP tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

