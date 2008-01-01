TROLL (TROLLSOL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) TROLL (TROLLSOL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

TROLL (TROLLSOL) tokennel kapcsolatos információk $TROLL is an OG meme coin paying tribute to Troll Face and early meme culture. Born from the 2008 internet troll spirit, it blends humor, rebellion, and free expression, closely tied to iconic communities like 9GAG. Hivatalos webhely: https://trololol.io Block Explorer: https://solscan.io/token/5UUH9RTDiSpq6HKS6bp4NdU9PNJpXRXuiw6ShBTBhgH2 Vásárolj most TROLLSOL tokent!

TROLL (TROLLSOL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) TROLL (TROLLSOL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 185.88M $ 185.88M $ 185.88M Teljes tokenszám: $ 998.94M $ 998.94M $ 998.94M Keringésben lévő tokenszám: $ 998.94M $ 998.94M $ 998.94M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 186.07M $ 186.07M $ 186.07M Minden idők csúcspontja: $ 0.283 $ 0.283 $ 0.283 Minden idők mélypontja: $ 0.007595970290105848 $ 0.007595970290105848 $ 0.007595970290105848 Jelenlegi ár: $ 0.186073 $ 0.186073 $ 0.186073 További tudnivalók a(z) TROLL (TROLLSOL) áráról

TROLL (TROLLSOL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) TROLL (TROLLSOL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TROLLSOL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TROLLSOL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TROLLSOL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TROLLSOL token élő árfolyamát!

A(z) TROLLSOL vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) TROLL (TROLLSOL) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) TROLLSOL megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz TROLLSOL tokent a MEXC-n!

TROLL (TROLLSOL) árelőzményei A felhasználók a(z) TROLLSOL árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) TROLLSOL árelőzményeivel!

TROLLSOL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TROLLSOL kapcsán? TROLLSOL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TROLLSOL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

