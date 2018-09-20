Token Pocket (TPT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Token Pocket (TPT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Token Pocket (TPT) tokennel kapcsolatos információk TPT, or TokenPocket Token, is the utility token of the TokenPocket ecosystem (referred to as the TP ecosystem). TPT can be used in various scenarios as a payment method and proof of membership benefits, serving as a connective thread throughout the TP ecosystem, with its rights and applications continuously expanding. TPT is a fully circulating token with a long-term deflationary model. Starting from July 1, 2025, the TokenPocket Foundation plans to implement a biannual buyback and burn program for TPT, aiming to reduce its total supply from 3.466 billion to 1 billion tokens. Hivatalos webhely: https://www.tp.xyz/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xeca41281c24451168a37211f0bc2b8645af45092 Vásárolj most TPT tokent!

Token Pocket (TPT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Token Pocket (TPT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 55.48M $ 55.48M $ 55.48M Teljes tokenszám: $ 3.47B $ 3.47B $ 3.47B Keringésben lévő tokenszám: $ 3.47B $ 3.47B $ 3.47B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 94.42M $ 94.42M $ 94.42M Minden idők csúcspontja: $ 0.14943 $ 0.14943 $ 0.14943 Minden idők mélypontja: $ 0.00079179 $ 0.00079179 $ 0.00079179 Jelenlegi ár: $ 0.016004 $ 0.016004 $ 0.016004 További tudnivalók a(z) Token Pocket (TPT) áráról

Token Pocket (TPT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Token Pocket (TPT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TPT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TPT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TPT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TPT token élő árfolyamát!

A(z) TPT vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Token Pocket (TPT) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) TPT megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz TPT tokent a MEXC-n!

Token Pocket (TPT) árelőzményei A felhasználók a(z) TPT árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) TPT árelőzményeivel!

TPT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TPT kapcsán? TPT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TPT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!