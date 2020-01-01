TOP Network (TOP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) TOP Network (TOP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

TOP Network (TOP) tokennel kapcsolatos információk TOP Network is mainly committed to providing services for massive ordinary users, satisfying high-demand user experience, supporting cost-sensitive large-scale real business, and is the blockchain infrastructure of the Internet of Value. Businesses such as Web3.0, GameFi, and Metaverse, which are very sensitive to transaction throughput, transaction confirmation speed, transaction fees, and user experience, are the core businesses in the TOP Network ecosystem. To support these businesses, TOP Chain has built a powerful public chain with low cost, low entry barrier, and high throughput via a series of innovative technologies such as sharding and a three-layer network, which has strong adaptability and can meet the requirements of high frequency and real-time performance of the real businesses. Hivatalos webhely: https://www.topnetwork.org/ Block Explorer: https://www.topscan.io/ Vásárolj most TOP tokent!

TOP Network (TOP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) TOP Network (TOP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M Teljes tokenszám: $ 20.00B $ 20.00B $ 20.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 14.40B $ 14.40B $ 14.40B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.92M $ 1.92M $ 1.92M Minden idők csúcspontja: $ 0.0007993 $ 0.0007993 $ 0.0007993 Minden idők mélypontja: $ 0.000085025143923373 $ 0.000085025143923373 $ 0.000085025143923373 Jelenlegi ár: $ 0.000096 $ 0.000096 $ 0.000096 További tudnivalók a(z) TOP Network (TOP) áráról

TOP Network (TOP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) TOP Network (TOP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TOP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TOP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TOP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TOP token élő árfolyamát!

A(z) TOP vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) TOP Network (TOP) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) TOP megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz TOP tokent a MEXC-n!

TOP Network (TOP) árelőzményei A felhasználók a(z) TOP árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) TOP árelőzményeivel!

TOP árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TOP kapcsán? TOP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TOP tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

