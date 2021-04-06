Alien Worlds Trilium (TLM) tokenomikai adatai

Alien Worlds Trilium (TLM) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Alien Worlds Trilium (TLM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Alien Worlds Trilium (TLM) tokennel kapcsolatos információk

Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay.

Hivatalos webhely:
https://alienworlds.io
Fehér könyv:
https://docs.google.com/document/d/1JiA97Y3JZMcC6HG2VPXEiZDd7UtA5yJSRUY2DQ5VSRI/edit?usp=sharing
Block Explorer:
https://wax.bloks.io/tokens/TLM-wax-alien.worlds

Alien Worlds Trilium (TLM) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Alien Worlds Trilium (TLM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 25.61M
$ 25.61M$ 25.61M
Teljes tokenszám:
$ 6.79B
$ 6.79B$ 6.79B
Keringésben lévő tokenszám:
$ 6.07B
$ 6.07B$ 6.07B
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 42.18M
$ 42.18M$ 42.18M
Minden idők csúcspontja:
$ 7.2
$ 7.2$ 7.2
Minden idők mélypontja:
$ 0.003505173460773351
$ 0.003505173460773351$ 0.003505173460773351
Jelenlegi ár:
$ 0.004218
$ 0.004218$ 0.004218

Alien Worlds Trilium (TLM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Alien Worlds Trilium (TLM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó TLM tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező TLM token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) TLM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TLM token élő árfolyamát!

A(z) TLM vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Alien Worlds Trilium (TLM) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) TLM megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

Alien Worlds Trilium (TLM) árelőzményei

A felhasználók a(z) TLM árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

TLM árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TLM kapcsán? TLM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.