Alien Worlds Trilium (TLM) tokennel kapcsolatos információk Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay. Hivatalos webhely: https://alienworlds.io Fehér könyv: https://docs.google.com/document/d/1JiA97Y3JZMcC6HG2VPXEiZDd7UtA5yJSRUY2DQ5VSRI/edit?usp=sharing Block Explorer: https://wax.bloks.io/tokens/TLM-wax-alien.worlds Vásárolj most TLM tokent!

Alien Worlds Trilium (TLM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Alien Worlds Trilium (TLM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 25.61M $ 25.61M $ 25.61M Teljes tokenszám: $ 6.79B $ 6.79B $ 6.79B Keringésben lévő tokenszám: $ 6.07B $ 6.07B $ 6.07B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 42.18M $ 42.18M $ 42.18M Minden idők csúcspontja: $ 7.2 $ 7.2 $ 7.2 Minden idők mélypontja: $ 0.003505173460773351 $ 0.003505173460773351 $ 0.003505173460773351 Jelenlegi ár: $ 0.004218 $ 0.004218 $ 0.004218 További tudnivalók a(z) Alien Worlds Trilium (TLM) áráról

Alien Worlds Trilium (TLM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Alien Worlds Trilium (TLM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TLM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TLM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TLM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TLM token élő árfolyamát!

A(z) TLM vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Alien Worlds Trilium (TLM) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) TLM megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz TLM tokent a MEXC-n!

Alien Worlds Trilium (TLM) árelőzményei A felhasználók a(z) TLM árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) TLM árelőzményeivel!

TLM árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TLM kapcsán? TLM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TLM tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

