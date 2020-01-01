Titan (TES) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Titan (TES) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Titan (TES) tokennel kapcsolatos információk Titan Trading Platform is a pioneer all-inclusive and high-performance trading platform power by cutting-edge AI technology on Blast Chain with user-friendly interface, using the top-tier investment trading algorithm. Several innovative features including Terminal Trading, Arbitrage Trading have been explored and introduced, with plans to deploy DeFi, Smart Trade, Titan Cover & DAO, AI Trading Assistant, Social-Fi Marketplace, and DEX in the future. Hivatalos webhely: https://titantrading.io/ Fehér könyv: https://titan-trading.gitbook.io/whitepaper Block Explorer: https://blastscan.io/token/0x87E154E86Fb691AB8A27116e93Ed8d54e2b8C18C Vásárolj most TES tokent!

Titan (TES) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Titan (TES) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 45.38K $ 45.38K $ 45.38K Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 453.80K $ 453.80K $ 453.80K Minden idők csúcspontja: $ 1.1972 $ 1.1972 $ 1.1972 Minden idők mélypontja: $ 0.003076060331263499 $ 0.003076060331263499 $ 0.003076060331263499 Jelenlegi ár: $ 0.004538 $ 0.004538 $ 0.004538 További tudnivalók a(z) Titan (TES) áráról

Titan (TES) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Titan (TES) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TES tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TES token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TES tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TES token élő árfolyamát!

A(z) TES vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Titan (TES) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) TES megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz TES tokent a MEXC-n!

Titan (TES) árelőzményei A felhasználók a(z) TES árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) TES árelőzményeivel!

TES árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TES kapcsán? TES-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TES tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

