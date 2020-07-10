Trustswap (SWAP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Trustswap (SWAP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Trustswap (SWAP) tokennel kapcsolatos információk TrustSwap is a new platform designed to help people exchange money securely and reliably. It is an easy way for you and anyone in the world to make safe cryptocurrency transactions together. Hivatalos webhely: https://trustswap.com/ Fehér könyv: https://trustswap.gitbook.io/trustswap/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xcc4304a31d09258b0029ea7fe63d032f52e44efe Vásárolj most SWAP tokent!

Trustswap (SWAP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Trustswap (SWAP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 8.40M $ 8.40M $ 8.40M Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 8.40M $ 8.40M $ 8.40M Minden idők csúcspontja: $ 5.37482 $ 5.37482 $ 5.37482 Minden idők mélypontja: $ 0.0125283595814 $ 0.0125283595814 $ 0.0125283595814 Jelenlegi ár: $ 0.08403 $ 0.08403 $ 0.08403 További tudnivalók a(z) Trustswap (SWAP) áráról

Trustswap (SWAP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Trustswap (SWAP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SWAP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SWAP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SWAP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SWAP token élő árfolyamát!

A(z) SWAP vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Trustswap (SWAP) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) SWAP megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz SWAP tokent a MEXC-n!

Trustswap (SWAP) árelőzményei A felhasználók a(z) SWAP árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) SWAP árelőzményeivel!

SWAP árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SWAP kapcsán? SWAP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SWAP tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

