SUNDOG (SUNDOG) tokennel kapcsolatos információk SUNDOG will be the first mover dog coin of Tron, and it’s flagship meme. Initially launched on Sunpump.meme, and is the only meme launching on Tron with the full backing and support of the Tron ecosystem themselves. Hivatalos webhely: https://www.sundog.meme Fehér könyv: https://www.sundog.meme Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=tron&tab=transactions&tokenAddress=TXL6rJbvmjD46zeN1JssfgxvSo99qC8MRT Vásárolj most SUNDOG tokent!

SUNDOG (SUNDOG) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SUNDOG (SUNDOG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 34.17M $ 34.17M $ 34.17M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 997.42M $ 997.42M $ 997.42M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 34.26M $ 34.26M $ 34.26M Minden idők csúcspontja: $ 0.3834 $ 0.3834 $ 0.3834 Minden idők mélypontja: $ 0.027142132435398873 $ 0.027142132435398873 $ 0.027142132435398873 Jelenlegi ár: $ 0.03426 $ 0.03426 $ 0.03426 További tudnivalók a(z) SUNDOG (SUNDOG) áráról

SUNDOG (SUNDOG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SUNDOG (SUNDOG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SUNDOG tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SUNDOG token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SUNDOG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SUNDOG token élő árfolyamát!

A(z) SUNDOG vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) SUNDOG (SUNDOG) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) SUNDOG megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz SUNDOG tokent a MEXC-n!

SUNDOG (SUNDOG) árelőzményei A felhasználók a(z) SUNDOG árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) SUNDOG árelőzményeivel!

SUNDOG árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SUNDOG kapcsán? SUNDOG-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SUNDOG tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

