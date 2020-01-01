The Unfettered Souls (SOULS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) The Unfettered Souls (SOULS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

The Unfettered Souls (SOULS) tokennel kapcsolatos információk The Unfettered is role-playing video game that offers an unparalleled decentralized gaming experience on the blockchain. The game features a soulslike genre, developed by Trender Software on the Unreal Engine 4, designed to provide players with an immersive and challenging gaming experience. The mission of The Unfettered is to provide true gaming freedom, and the vision is to create a fair and transparent gaming ecosystem. Hivatalos webhely: https://theunfettered.io/ Fehér könyv: https://www.theunfettered.io/assets/images/onepager/ue-one-pager-website.png Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xaa4fBC6809a8E1924520FC85282aC4C76A7671d7 Vásárolj most SOULS tokent!

The Unfettered Souls (SOULS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) The Unfettered Souls (SOULS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 469.29K $ 469.29K $ 469.29K Teljes tokenszám: $ 2.25B $ 2.25B $ 2.25B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 922.50K $ 922.50K $ 922.50K Minden idők csúcspontja: $ 0.03889 $ 0.03889 $ 0.03889 Minden idők mélypontja: $ 0.000249381669055289 $ 0.000249381669055289 $ 0.000249381669055289 Jelenlegi ár: $ 0.00041 $ 0.00041 $ 0.00041 További tudnivalók a(z) The Unfettered Souls (SOULS) áráról

The Unfettered Souls (SOULS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) The Unfettered Souls (SOULS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SOULS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SOULS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SOULS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SOULS token élő árfolyamát!

A(z) SOULS vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) The Unfettered Souls (SOULS) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) SOULS megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz SOULS tokent a MEXC-n!

The Unfettered Souls (SOULS) árelőzményei A felhasználók a(z) SOULS árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) SOULS árelőzményeivel!

SOULS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SOULS kapcsán? SOULS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SOULS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

