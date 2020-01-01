SIX (SIX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SIX (SIX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

SIX (SIX) tokennel kapcsolatos információk SIX Network project focuses on unleashing the true power of digital assets through the power of blockchain and smart contracts to create effective decentralized financial services and a blockchain infrastructure essential for businesses. Hivatalos webhely: https://six.network/ Fehér könyv: https://sixnetwork.gitbook.io/six-network Block Explorer: https://stellar.expert/explorer/public/asset/SIX-GDMS6EECOH6MBMCP3FYRYEVRBIV3TQGLOFQIPVAITBRJUMTI6V7A2X6Z Vásárolj most SIX tokent!

SIX (SIX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SIX (SIX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 18.19M $ 18.19M $ 18.19M Teljes tokenszám: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 850.97M $ 850.97M $ 850.97M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 21.38M $ 21.38M $ 21.38M Minden idők csúcspontja: $ 0.05959 $ 0.05959 $ 0.05959 Minden idők mélypontja: $ 0.00405629769192 $ 0.00405629769192 $ 0.00405629769192 Jelenlegi ár: $ 0.02138 $ 0.02138 $ 0.02138 További tudnivalók a(z) SIX (SIX) áráról

SIX (SIX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SIX (SIX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SIX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SIX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SIX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SIX token élő árfolyamát!

A(z) SIX vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) SIX (SIX) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) SIX megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz SIX tokent a MEXC-n!

SIX (SIX) árelőzményei A felhasználók a(z) SIX árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) SIX árelőzményeivel!

SIX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SIX kapcsán? SIX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SIX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

