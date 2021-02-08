SafePal (SFP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SafePal (SFP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

SafePal (SFP) tokennel kapcsolatos információk "Safepal is a digital asset wallet designed to provide a secure and user-friendly crypto asset management platform. Safepal offers hardware wallet and software wallet products managed by the Safepal App, where users can easily store, manage and trade their crypto assets. Safepal supports 20 blockchains, including Binance Chain and Binance Smart Chain (BSC), over 10,000 tokens and NFT assets. Safepal is also the first hardware wallet Binance Labs invested in." Hivatalos webhely: https://www.safepal.com Fehér könyv: https://www.safepal.com/pub/SFP_Whitepaper.pdf?a=5 Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xd41fdb03ba84762dd66a0af1a6c8540ff1ba5dfb Vásárolj most SFP tokent!

SafePal (SFP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SafePal (SFP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 226.35M $ 226.35M $ 226.35M Teljes tokenszám: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 226.35M $ 226.35M $ 226.35M Minden idők csúcspontja: $ 4.487 $ 4.487 $ 4.487 Minden idők mélypontja: $ 0.26738803809584405 $ 0.26738803809584405 $ 0.26738803809584405 Jelenlegi ár: $ 0.4527 $ 0.4527 $ 0.4527 További tudnivalók a(z) SafePal (SFP) áráról

SafePal (SFP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SafePal (SFP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SFP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SFP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SFP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SFP token élő árfolyamát!

A(z) SFP vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) SafePal (SFP) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) SFP megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz SFP tokent a MEXC-n!

SafePal (SFP) árelőzményei A felhasználók a(z) SFP árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) SFP árelőzményeivel!

SFP árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SFP kapcsán? SFP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SFP tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

