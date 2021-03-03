SCRT (SCRT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SCRT (SCRT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

SCRT (SCRT) tokennel kapcsolatos információk Secret Network is a decentralised network of computers (secret nodes) that utilize trusted execution environments (TEEs) to enable secure, private computation over encrypted data. The Secret Network blockchain itself is based on Cosmos SDK / Tendermint, meaning the network has its own independent consensus, on-chain governance, and features like slashing and delegation. It is secured by the native coin Secret (SCRT), which must be staked by network validators and is used for transaction fees as well as governance. Hivatalos webhely: https://scrt.network Fehér könyv: https://docs.scrt.network/ Block Explorer: https://www.mintscan.io/secret Vásárolj most SCRT tokent!

SCRT (SCRT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SCRT (SCRT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 53.88M $ 53.88M $ 53.88M Teljes tokenszám: $ 333.20M $ 333.20M $ 333.20M Keringésben lévő tokenszám: $ 318.24M $ 318.24M $ 318.24M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 56.41M $ 56.41M $ 56.41M Minden idők csúcspontja: $ 10.715 $ 10.715 $ 10.715 Minden idők mélypontja: $ 0.13660114265754694 $ 0.13660114265754694 $ 0.13660114265754694 Jelenlegi ár: $ 0.1693 $ 0.1693 $ 0.1693 További tudnivalók a(z) SCRT (SCRT) áráról

SCRT (SCRT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SCRT (SCRT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SCRT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SCRT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SCRT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SCRT token élő árfolyamát!

SCRT (SCRT) árelőzményei A felhasználók a(z) SCRT árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) SCRT árelőzményeivel!

SCRT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SCRT kapcsán? SCRT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SCRT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

