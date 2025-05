SCRT

Secret Network is a decentralised network of computers (secret nodes) that utilize trusted execution environments (TEEs) to enable secure, private computation over encrypted data. The Secret Network blockchain itself is based on Cosmos SDK / Tendermint, meaning the network has its own independent consensus, on-chain governance, and features like slashing and delegation. It is secured by the native coin Secret (SCRT), which must be staked by network validators and is used for transaction fees as well as governance.

NévSCRT

HelyezésNo.500

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)1.22%

Forgalomban lévő készlet308,988,141.633893

Max. tokenszám∞

Teljes tokenszám324,898,443.865548

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma2021-03-03 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja10.644924210205865,2021-10-28

Legalacsonyabb ár0.14620387210781763,2025-04-07

Nyilvános blokkláncSCRT

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.