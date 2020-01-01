SCARCITY (SCARCITY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SCARCITY (SCARCITY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

SCARCITY (SCARCITY) tokennel kapcsolatos információk Scarcity is DESOC, or decentralized social media platform.It was designed and developed to solve the problems inherent in existing centralized social applications and media by creating a social media without a centralized entity. Hivatalos webhely: https://www.scarcity.company/ Fehér könyv: https://drive.google.com/file/d/1qULZzQixX72UKqIxYZtU0jzklHaAEOUi/view?usp=drive_link Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x0d67D1BEC77E562A73A65eEf5ED92aC46744671C Vásárolj most SCARCITY tokent!

SCARCITY (SCARCITY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SCARCITY (SCARCITY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 734.00M $ 734.00M $ 734.00M Minden idők csúcspontja: $ 1 $ 1 $ 1 Minden idők mélypontja: $ 0.06423605479564126 $ 0.06423605479564126 $ 0.06423605479564126 Jelenlegi ár: $ 0.0734 $ 0.0734 $ 0.0734 További tudnivalók a(z) SCARCITY (SCARCITY) áráról

SCARCITY (SCARCITY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SCARCITY (SCARCITY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SCARCITY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SCARCITY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SCARCITY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SCARCITY token élő árfolyamát!

A(z) SCARCITY vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) SCARCITY (SCARCITY) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) SCARCITY megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz SCARCITY tokent a MEXC-n!

SCARCITY (SCARCITY) árelőzményei A felhasználók a(z) SCARCITY árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) SCARCITY árelőzményeivel!

SCARCITY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SCARCITY kapcsán? SCARCITY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SCARCITY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

