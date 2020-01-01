Safe Token (SAFE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Safe Token (SAFE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Safe Token (SAFE) tokennel kapcsolatos információk Safe includes a full stack of account abstraction infrastructure and the industry-standard multi-sig wallet. The project is focused on making every Ethereum account a smart account and enabling new use cases like AI, Staking, Gaming, SocialFi, DeFi, and Payments to flourish with gasless transactions, easy face-ID like logins, onramps, recovery, and more. Hivatalos webhely: https://safe.global/ Fehér könyv: https://docs.gnosis-safe.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x5aFE3855358E112B5647B952709E6165e1c1eEEe Vásárolj most SAFE tokent!

Safe Token (SAFE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Safe Token (SAFE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 266.57M $ 266.57M $ 266.57M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 633.78M $ 633.78M $ 633.78M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 420.60M $ 420.60M $ 420.60M Minden idők csúcspontja: $ 3.57 $ 3.57 $ 3.57 Minden idők mélypontja: $ 0.3478254740805914 $ 0.3478254740805914 $ 0.3478254740805914 Jelenlegi ár: $ 0.4206 $ 0.4206 $ 0.4206 További tudnivalók a(z) Safe Token (SAFE) áráról

Safe Token (SAFE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Safe Token (SAFE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SAFE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SAFE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SAFE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SAFE token élő árfolyamát!

A(z) SAFE vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Safe Token (SAFE) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) SAFE megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz SAFE tokent a MEXC-n!

Safe Token (SAFE) árelőzményei A felhasználók a(z) SAFE árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) SAFE árelőzményeivel!

SAFE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SAFE kapcsán? SAFE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SAFE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

