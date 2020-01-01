Propchain (PROPC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Propchain (PROPC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Propchain (PROPC) tokennel kapcsolatos információk Propchain is a real estate investing marketplace that provides its users with the tools to invest in global real estate properties and developments of all natures, sizes, valuations, and locations. Propchain makes use of blockchain technology to facilitate your experience on our platform and allows you to invest in fractionalized real estate as opposed to traditional investing methods. Hivatalos webhely: https://propchain.com Fehér könyv: https://prop.com/download-whitepaper/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9ff58067Bd8D239000010c154C6983A325Df138E Vásárolj most PROPC tokent!

Propchain (PROPC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Propchain (PROPC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 19.37M $ 19.37M $ 19.37M Teljes tokenszám: $ 63.76M $ 63.76M $ 63.76M Keringésben lévő tokenszám: $ 38.51M $ 38.51M $ 38.51M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 50.30M $ 50.30M $ 50.30M Minden idők csúcspontja: $ 5.4 $ 5.4 $ 5.4 Minden idők mélypontja: $ 0.3007309977264045 $ 0.3007309977264045 $ 0.3007309977264045 Jelenlegi ár: $ 0.503 $ 0.503 $ 0.503 További tudnivalók a(z) Propchain (PROPC) áráról

A(z) Propchain (PROPC) token mélyreható struktúrája Mélyebben utánajárhatsz, hogyan történik a(z) PROPC tokenek kibocsátása, kiosztása és feloldása. Ez a szakasz a token gazdasági struktúrájának legfontosabb aspektusait emeli ki: idetartoznak az ösztönzők, a hasznosság és a jogosultságszerzés. Overview A comprehensive review of available data sources and structured databases reveals that detailed token economics for Propchain (PROPC)—including issuance mechanism, allocation mechanism, usage and incentive mechanism, locking mechanism, and unlocking time—are not publicly disclosed or accessible as of the current date. Below is a summary of the information that could be verified: Basic Token Information Asset Name Symbol Total Supply Propchain PROPC 100,000,000 Issuance Mechanism No verifiable details are available regarding the issuance mechanism for Propchain. This includes whether the token is minted at genesis, distributed over time, or follows a fixed or dynamic issuance schedule. Allocation Mechanism No public data is available on how the total supply is allocated among stakeholders (e.g., team, investors, community, ecosystem, treasury, etc.). Usage and Incentive Mechanism No official documentation or third-party analysis could be found describing the primary use cases, utility, or incentive structures for the PROPC token within the Propchain ecosystem. Locking Mechanism No information is available regarding whether PROPC tokens can be locked, staked, or otherwise immobilized for rewards, governance, or other purposes. Unlocking Time No details are disclosed about any vesting schedules, token unlock events, or time-based release mechanisms for Propchain. Analysis and Implications Transparency Gap: The absence of public documentation on Propchain’s token economics is a significant transparency gap. For investors, users, and ecosystem participants, this lack of information increases uncertainty regarding supply dynamics, potential sell pressure, and the alignment of incentives among stakeholders.

Best Practices: Leading projects typically publish detailed tokenomics, including allocation tables, vesting schedules, and incentive mechanisms, to foster trust and enable informed decision-making.

Leading projects typically publish detailed tokenomics, including allocation tables, vesting schedules, and incentive mechanisms, to foster trust and enable informed decision-making. Recommendation: Prospective participants should exercise caution and seek direct clarification from the Propchain team or official channels before making any investment or engagement decisions. Conclusion As of today, no detailed or structured information is available regarding the token economics of Propchain beyond its name, symbol, and total supply. This includes all aspects of issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking. Stakeholders are advised to monitor official Propchain communications for future disclosures.

Propchain (PROPC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Propchain (PROPC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PROPC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PROPC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PROPC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PROPC token élő árfolyamát!

Propchain (PROPC) árelőzményei A felhasználók a(z) PROPC árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) PROPC árelőzményeivel!

