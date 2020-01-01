POPCAT (POPCAT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) POPCAT (POPCAT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

POPCAT (POPCAT) tokennel kapcsolatos információk Popcat is a meme coin on the Solana chain. Hivatalos webhely: https://www.popcatsolana.xyz/ Block Explorer: https://solscan.io/token/7GCihgDB8fe6KNjn2MYtkzZcRjQy3t9GHdC8uHYmW2hr Vásárolj most POPCAT tokent!

POPCAT (POPCAT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) POPCAT (POPCAT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 236.96M $ 236.96M $ 236.96M Teljes tokenszám: $ 979.97M $ 979.97M $ 979.97M Keringésben lévő tokenszám: $ 979.97M $ 979.97M $ 979.97M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 236.96M $ 236.96M $ 236.96M Minden idők csúcspontja: $ 2.1 $ 2.1 $ 2.1 Minden idők mélypontja: $ 0.000008429262052485 $ 0.000008429262052485 $ 0.000008429262052485 Jelenlegi ár: $ 0.2418 $ 0.2418 $ 0.2418 További tudnivalók a(z) POPCAT (POPCAT) áráról

A(z) POPCAT (POPCAT) token mélyreható struktúrája Mélyebben utánajárhatsz, hogyan történik a(z) POPCAT tokenek kibocsátása, kiosztása és feloldása. Ez a szakasz a token gazdasági struktúrájának legfontosabb aspektusait emeli ki: idetartoznak az ösztönzők, a hasznosság és a jogosultságszerzés. Popcat (SOL) is a memecoin on the Solana blockchain. As of the latest available research, detailed technical documentation on its token economics is limited compared to more established projects. However, based on the most relevant and up-to-date analysis, here is a comprehensive breakdown of its token economics, structured according to your requested categories: Issuance Mechanism Popcat (SOL) was launched as a memecoin on Solana.

The specific issuance mechanism (e.g., whether it was a fair launch, presale, or airdrop) is not detailed in the available research. Memecoins on Solana often use fair launch or community-driven distribution, but without explicit documentation, the exact method for Popcat cannot be confirmed. Allocation Mechanism No official allocation table or breakdown is available in the current research corpus.

Typically, memecoins may allocate tokens to liquidity pools, community incentives, and sometimes to the team or early contributors, but for Popcat, the precise allocation percentages and categories are not disclosed in the available sources. Usage and Incentive Mechanism Market Activity Driven:

Popcat’s market performance is highly correlated with the influx of new buyers and trading activity on decentralized exchanges (DEXs). Spikes in market cap and trading volume are primarily driven by new participants entering the market.

Popcat’s market performance is highly correlated with the influx of new buyers and trading activity on decentralized exchanges (DEXs). Spikes in market cap and trading volume are primarily driven by new participants entering the market. Speculative Utility:

As a memecoin, Popcat’s primary use is speculative trading. There is no evidence of additional utility such as governance, staking, or protocol-level incentives.

As a memecoin, Popcat’s primary use is speculative trading. There is no evidence of additional utility such as governance, staking, or protocol-level incentives. Community Engagement:

The token’s growth and local market tops are strongly influenced by community engagement and the onboarding of new users, rather than recurring user activity or protocol incentives. Locking Mechanism No Locking or Vesting Mechanism Documented:

There is no evidence of a formal token locking or vesting schedule for Popcat. This is typical for many memecoins, which often have fully liquid supplies from launch to encourage trading and viral adoption. Unlocking Time No Scheduled Unlocks:

Since there is no documented locking or vesting, there are no scheduled unlocks for Popcat tokens. Summary Table Mechanism Details Issuance Not explicitly documented; likely fair launch or community-driven Allocation No official breakdown available Usage & Incentives Speculative trading; market activity driven by new buyers Locking No formal locking or vesting mechanism Unlocking No scheduled unlocks; supply likely fully liquid from launch Analysis and Implications Market Dependency:

Popcat’s value and activity are highly dependent on continuous onboarding of new users. This creates a volatile environment where price and market cap can spike rapidly with new interest but may decline just as quickly if momentum fades.

Popcat’s value and activity are highly dependent on continuous onboarding of new users. This creates a volatile environment where price and market cap can spike rapidly with new interest but may decline just as quickly if momentum fades. Lack of Structured Incentives:

The absence of staking, governance, or protocol-level incentives means Popcat’s appeal is almost entirely community- and meme-driven. This can lead to rapid cycles of hype and decline.

The absence of staking, governance, or protocol-level incentives means Popcat’s appeal is almost entirely community- and meme-driven. This can lead to rapid cycles of hype and decline. No Locking/Unlocking:

The lack of vesting or lock-up periods means there is no supply-side restriction to dampen volatility, which can be both an advantage (liquidity, accessibility) and a risk (potential for large dumps). Limitations Transparency:

The lack of a published whitepaper or detailed tokenomics documentation limits the ability to provide a more granular analysis.

The lack of a published whitepaper or detailed tokenomics documentation limits the ability to provide a more granular analysis. Speculative Nature:

As with most memecoins, Popcat’s economics are less about structured incentives and more about viral community engagement and speculative trading. Actionable Insight:

If you are considering participating in Popcat (SOL), be aware that its economics are typical of memecoins: high risk, high volatility, and driven by community sentiment rather than fundamental utility or structured incentives. Always conduct further due diligence and be cautious of the risks associated with such assets.

POPCAT (POPCAT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) POPCAT (POPCAT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó POPCAT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező POPCAT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) POPCAT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) POPCAT token élő árfolyamát!

A(z) POPCAT vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) POPCAT (POPCAT) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) POPCAT megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz POPCAT tokent a MEXC-n!

POPCAT (POPCAT) árelőzményei A felhasználók a(z) POPCAT árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) POPCAT árelőzményeivel!

POPCAT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) POPCAT kapcsán? POPCAT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) POPCAT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!