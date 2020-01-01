Zerebro (ZEREBRO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Zerebro (ZEREBRO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Zerebro (ZEREBRO) tokennel kapcsolatos információk Zerebro is an AI system ,designed to autonomously create and distribute content across platforms such as Twitter, Warpcast, and Telegram. Hivatalos webhely: https://zerebro.org Fehér könyv: https://zerebro.org/paper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/8x5VqbHA8D7NkD52uNuS5nnt3PwA8pLD34ymskeSo2Wn Vásárolj most ZEREBRO tokent!

Zerebro (ZEREBRO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Zerebro (ZEREBRO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 19.24M $ 19.24M $ 19.24M Teljes tokenszám: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 19.24M $ 19.24M $ 19.24M Minden idők csúcspontja: $ 0.7971 $ 0.7971 $ 0.7971 Minden idők mélypontja: $ 0.000044985990236046 $ 0.000044985990236046 $ 0.000044985990236046 Jelenlegi ár: $ 0.01924 $ 0.01924 $ 0.01924 További tudnivalók a(z) Zerebro (ZEREBRO) áráról

Zerebro (ZEREBRO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Zerebro (ZEREBRO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ZEREBRO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ZEREBRO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ZEREBRO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ZEREBRO token élő árfolyamát!

A(z) ZEREBRO vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Zerebro (ZEREBRO) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) ZEREBRO megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz ZEREBRO tokent a MEXC-n!

Zerebro (ZEREBRO) árelőzményei A felhasználók a(z) ZEREBRO árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) ZEREBRO árelőzményeivel!

ZEREBRO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ZEREBRO kapcsán? ZEREBRO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ZEREBRO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

