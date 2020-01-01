Polkastarter (POLS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Polkastarter (POLS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Polkastarter (POLS) tokennel kapcsolatos információk POLS token holders will be able to vote on product features, token utility, types of auctions and even decide which projects get to be featured by Polkastarter. Transaction fees will be paid in POLS. Hivatalos webhely: https://www.polkastarter.com/ Fehér könyv: https://docs.polkastarter.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x83e6f1e41cdd28eaceb20cb649155049fac3d5aa Vásárolj most POLS tokent!

Polkastarter (POLS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Polkastarter (POLS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 19.66M $ 19.66M $ 19.66M Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 99.21M $ 99.21M $ 99.21M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 19.82M $ 19.82M $ 19.82M Minden idők csúcspontja: $ 7.6884 $ 7.6884 $ 7.6884 Minden idők mélypontja: $ 0.00147639 $ 0.00147639 $ 0.00147639 Jelenlegi ár: $ 0.19816 $ 0.19816 $ 0.19816 További tudnivalók a(z) Polkastarter (POLS) áráról

Polkastarter (POLS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Polkastarter (POLS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó POLS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező POLS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) POLS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) POLS token élő árfolyamát!

A(z) POLS vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Polkastarter (POLS) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) POLS megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz POLS tokent a MEXC-n!

Polkastarter (POLS) árelőzményei A felhasználók a(z) POLS árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) POLS árelőzményeivel!

POLS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) POLS kapcsán? POLS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) POLS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

