PIBBLE (PIB) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) PIBBLE (PIB) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

PIBBLE (PIB) tokennel kapcsolatos információk Pibble is a coin used as a key currency on the P2E (Play to Earn) game platform "Play Meta," which was launched earlier this year. As various game companies, including Pibble's own P2E Game Bomul-planet, are scheduled to be operated in PlayMeta in the future, PIBLE's demand is expected to grow rapidly. In February, Pibble also signed a business agreement with Netmarble, one of the largest game companies in Korea, in areas such as blockchain, defi, and NFT. Hivatalos webhely: https://pibble.io Fehér könyv: https://pibble.gitbook.io/pibble-whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x1864ce27e9f7517047933caae530674e8c70b8a7 Vásárolj most PIB tokent!

PIBBLE (PIB) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) PIBBLE (PIB) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 7.56M $ 7.56M $ 7.56M Teljes tokenszám: $ 29.70B $ 29.70B $ 29.70B Keringésben lévő tokenszám: $ 24.15B $ 24.15B $ 24.15B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 9.39M $ 9.39M $ 9.39M Minden idők csúcspontja: $ 0.004 $ 0.004 $ 0.004 Minden idők mélypontja: $ 0.000056931377751 $ 0.000056931377751 $ 0.000056931377751 Jelenlegi ár: $ 0.0003131 $ 0.0003131 $ 0.0003131 További tudnivalók a(z) PIBBLE (PIB) áráról

PIBBLE (PIB) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) PIBBLE (PIB) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PIB tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PIB token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PIB tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PIB token élő árfolyamát!

A(z) PIB vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) PIBBLE (PIB) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) PIB megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz PIB tokent a MEXC-n!

PIBBLE (PIB) árelőzményei A felhasználók a(z) PIB árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) PIB árelőzményeivel!

PIB árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PIB kapcsán? PIB-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PIB tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

