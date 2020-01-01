ConstitutionDAO (PEOPLE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ConstitutionDAO (PEOPLE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

ConstitutionDAO (PEOPLE) tokennel kapcsolatos információk ConsitutionDAO's goal was to win an auction for a rare copy of the US Constitution at Sothby's, and called to the crypto world for contributions. Constitution DAO quickly attracted 17437 contributors, and raised over 47 million dollars. PEOPLE is the token that ConstitutionDAO gave to its contributors, and has become a community-owned token after it has failed to win the auction. Hivatalos webhely: https://www.constitutiondao.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/CobcsUrt3p91FwvULYKorQejgsm5HoQdv5T8RUZ6PnLA Vásárolj most PEOPLE tokent!

ConstitutionDAO (PEOPLE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ConstitutionDAO (PEOPLE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 94.88M $ 94.88M $ 94.88M Teljes tokenszám: $ 5.06B $ 5.06B $ 5.06B Keringésben lévő tokenszám: $ 5.06B $ 5.06B $ 5.06B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 94.88M $ 94.88M $ 94.88M Minden idők csúcspontja: $ 0.18699 $ 0.18699 $ 0.18699 Minden idők mélypontja: $ 0.000709875438770561 $ 0.000709875438770561 $ 0.000709875438770561 Jelenlegi ár: $ 0.01875 $ 0.01875 $ 0.01875 További tudnivalók a(z) ConstitutionDAO (PEOPLE) áráról

ConstitutionDAO (PEOPLE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ConstitutionDAO (PEOPLE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PEOPLE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PEOPLE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PEOPLE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PEOPLE token élő árfolyamát!

ConstitutionDAO (PEOPLE) árelőzményei A felhasználók a(z) PEOPLE árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) PEOPLE árelőzményeivel!

PEOPLE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PEOPLE kapcsán? PEOPLE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PEOPLE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

