Nolus Protocol (NLS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Nolus Protocol (NLS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Nolus Protocol (NLS) tokennel kapcsolatos információk Nolus is an interoperable appchain built using the Cosmos SDK that aims to tackle inefficiencies in CeFi and DeFi money markets. Hivatalos webhely: https://nolus.io/ Fehér könyv: https://nolus.io/Nolus-Whitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.nolus.io/ Vásárolj most NLS tokent!

Nolus Protocol (NLS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Nolus Protocol (NLS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 913.52M $ 913.52M $ 913.52M Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 10.31M $ 10.31M $ 10.31M Minden idők csúcspontja: $ 0.10808 $ 0.10808 $ 0.10808 Minden idők mélypontja: $ 0.00500909008334699 $ 0.00500909008334699 $ 0.00500909008334699 Jelenlegi ár: $ 0.010314 $ 0.010314 $ 0.010314 További tudnivalók a(z) Nolus Protocol (NLS) áráról

Nolus Protocol (NLS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Nolus Protocol (NLS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NLS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NLS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NLS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NLS token élő árfolyamát!

A(z) NLS vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Nolus Protocol (NLS) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) NLS megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz NLS tokent a MEXC-n!

Nolus Protocol (NLS) árelőzményei A felhasználók a(z) NLS árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) NLS árelőzményeivel!

NLS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NLS kapcsán? NLS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NLS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

