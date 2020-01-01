Partisia Blockchain (MPC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Partisia Blockchain (MPC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Partisia Blockchain (MPC) tokennel kapcsolatos információk Partisia Blockchain is an advanced layer-one blockchain which delivers industry-leading technology that solves the blockchain trilemma, by using advanced MultiParty Computation (MPC) cryptography to bring privacy to public blockchains, scalability via a unique sharding architecture at both the protocol and smart contract layer, and the industry’s most secure interoperable token and data bridge using advanced security measures based on MPC cryptography techniques allowing our technology to be used across chains. Hivatalos webhely: https://partisiablockchain.com/ Fehér könyv: https://partisiablockchain.gitlab.io/documentation Block Explorer: https://browser.partisiablockchain.com/ Vásárolj most MPC tokent!

Partisia Blockchain (MPC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Partisia Blockchain (MPC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 8.13M $ 8.13M $ 8.13M Teljes tokenszám: $ 553.81M $ 553.81M $ 553.81M Keringésben lévő tokenszám: $ 359.86M $ 359.86M $ 359.86M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 22.59M $ 22.59M $ 22.59M Minden idők csúcspontja: $ 0.969 $ 0.969 $ 0.969 Minden idők mélypontja: $ 0.004261437024344198 $ 0.004261437024344198 $ 0.004261437024344198 Jelenlegi ár: $ 0.02259 $ 0.02259 $ 0.02259 További tudnivalók a(z) Partisia Blockchain (MPC) áráról

Partisia Blockchain (MPC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Partisia Blockchain (MPC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MPC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MPC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MPC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MPC token élő árfolyamát!

Partisia Blockchain (MPC) árelőzményei A felhasználók a(z) MPC árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) MPC árelőzményeivel!

MPC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MPC kapcsán? MPC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MPC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

