MPC

Partisia Blockchain is an advanced layer-one blockchain which delivers industry-leading technology that solves the blockchain trilemma, by using advanced MultiParty Computation (MPC) cryptography to bring privacy to public blockchains, scalability via a unique sharding architecture at both the protocol and smart contract layer, and the industry’s most secure interoperable token and data bridge using advanced security measures based on MPC cryptography techniques allowing our technology to be used across chains.

NévMPC

HelyezésNo.1731

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.01%

Forgalomban lévő készlet312,965,602.3191

Max. tokenszám1,000,000,000

Teljes tokenszám553,810,781.8625

Forgalomban lévő arány0.3129%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.6931521212647741,2024-03-19

Legalacsonyabb ár0.005147115481656413,2025-05-30

Nyilvános blokkláncMPC

