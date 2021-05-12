PlatON (LAT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) PlatON (LAT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

PlatON (LAT) tokennel kapcsolatos információk PlatON, initiated and driven by the LatticeX Foundation, is a next-generation Internet infrastructure protocol based on the fundamental properties of blockchain and supported by the privacy-preserving computation network, with “computing interoperability” as its core feature. By building a computing system assembled by Verifiable Computing, Secure Multi-Party Computing, Zero-Knowledge Proof, Homomorphic Encryption and other cryptographic algorithms and blockchain technology, PlatON provides a public infrastructure in open source architecture for global artificial intelligence, distributed application developers, data providers and various organizations, communities and individuals with computing needs. Hivatalos webhely: https://platon.network/ Fehér könyv: https://platon.network/pdf/en/PlatON_A_High-Efficiency_Trustless_Computing_Network_Whitepaper_EN.pdf Block Explorer: https://scan.platon.network/ Vásárolj most LAT tokent!

PlatON (LAT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) PlatON (LAT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 21.99M $ 21.99M $ 21.99M Teljes tokenszám: $ 10.25B $ 10.25B $ 10.25B Keringésben lévő tokenszám: $ 6.69B $ 6.69B $ 6.69B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 33.70M $ 33.70M $ 33.70M Minden idők csúcspontja: $ 4.5 $ 4.5 $ 4.5 Minden idők mélypontja: $ 0.000119769693151375 $ 0.000119769693151375 $ 0.000119769693151375 Jelenlegi ár: $ 0.003288 $ 0.003288 $ 0.003288 További tudnivalók a(z) PlatON (LAT) áráról

PlatON (LAT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) PlatON (LAT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LAT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LAT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LAT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LAT token élő árfolyamát!

PlatON (LAT) árelőzményei A felhasználók a(z) LAT árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) LAT árelőzményeivel!

LAT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LAT kapcsán? LAT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) LAT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

