Jerry The Turtle (JYAI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Jerry The Turtle (JYAI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Jerry The Turtle (JYAI) tokennel kapcsolatos információk JERRY represents a groundbreaking fusion of meme culture, artificial intelligence, and entertainment. What began as a vision to revolutionize the meme coin space has evolved into a comprehensive ecosystem that bridges the gap between traditional cryptocurrency and meaningful entertainment value. Built on the foundation of community engagement and AI- powered innovation, JERRY stands as a testament to what's possible when creativity meets blockchain technology. Hivatalos webhely: https://www.jerrytheturtle.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4e9623b7e5b6438542458f5ee828d65c24d3af8c Vásárolj most JYAI tokent!

Jerry The Turtle (JYAI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Jerry The Turtle (JYAI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 9.62M $ 9.62M $ 9.62M Teljes tokenszám: $ 69.00B $ 69.00B $ 69.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 69.00B $ 69.00B $ 69.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 9.62M $ 9.62M $ 9.62M Minden idők csúcspontja: $ 0.00034477 $ 0.00034477 $ 0.00034477 Minden idők mélypontja: $ 0.0000000524860777 $ 0.0000000524860777 $ 0.0000000524860777 Jelenlegi ár: $ 0.000139443 $ 0.000139443 $ 0.000139443 További tudnivalók a(z) Jerry The Turtle (JYAI) áráról

Jerry The Turtle (JYAI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Jerry The Turtle (JYAI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó JYAI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező JYAI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) JYAI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) JYAI token élő árfolyamát!

A(z) JYAI vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Jerry The Turtle (JYAI) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) JYAI megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz JYAI tokent a MEXC-n!

Jerry The Turtle (JYAI) árelőzményei A felhasználók a(z) JYAI árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) JYAI árelőzményeivel!

JYAI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) JYAI kapcsán? JYAI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) JYAI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!