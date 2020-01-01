Ithaca Protocol (ITHACA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Ithaca Protocol (ITHACA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Ithaca Protocol (ITHACA) tokennel kapcsolatos információk Ithaca is a Non-Custodial, Composable Option Protocol enabling optimal risk sharing across time and event horizons for professional and retail users as well modular decentralized infrastructure to spin up and market make complete option, option strategy, structured product markets on any underlying. Hivatalos webhely: https://www.ithacaprotocol.io/ Fehér könyv: https://docs.ithacaprotocol.io/docs/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x49f1D4dB3ea1a64390E990C6deBEaC88EAC007Ca Vásárolj most ITHACA tokent!

Ithaca Protocol (ITHACA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Ithaca Protocol (ITHACA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 531.46K $ 531.46K $ 531.46K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 79.79M $ 79.79M $ 79.79M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 6.66M $ 6.66M $ 6.66M Minden idők csúcspontja: $ 0.14663 $ 0.14663 $ 0.14663 Minden idők mélypontja: $ 0.004934531351990261 $ 0.004934531351990261 $ 0.004934531351990261 Jelenlegi ár: $ 0.006661 $ 0.006661 $ 0.006661 További tudnivalók a(z) Ithaca Protocol (ITHACA) áráról

Ithaca Protocol (ITHACA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Ithaca Protocol (ITHACA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ITHACA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ITHACA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ITHACA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ITHACA token élő árfolyamát!

A(z) ITHACA vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Ithaca Protocol (ITHACA) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) ITHACA megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz ITHACA tokent a MEXC-n!

Ithaca Protocol (ITHACA) árelőzményei A felhasználók a(z) ITHACA árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) ITHACA árelőzményeivel!

ITHACA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ITHACA kapcsán? ITHACA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ITHACA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

