Holdstation (HOLDSTATION) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Holdstation (HOLDSTATION) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Holdstation (HOLDSTATION) tokennel kapcsolatos információk Holdstation is a "product-fit community" platform for seamless trading and asset management. With A(i)gentFi, a launchpad for AI agents on zkSync and Berachain, users can co-own and deploy revenue-generating agents. As the leading perpetual DEX on zkSync, Holdstation integrates Account Abstraction with its Wallet, DeFutures, and zkStarter launchpad for an intuitive DeFi experience. It supports dApp interaction, token swaps, and leveraged futures up to 500x, with expansion to Berachain and Worldchain, offering enhanced security with features like Paymaster, Batch Transactions, and Social Recovery. Hivatalos webhely: https://holdstation.com/ Fehér könyv: https://static.holdstation.com/doc/Holdstation-Whitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.zksync.io/address/0xed4040fD47629e7c8FBB7DA76bb50B3e7695F0f2 Vásárolj most HOLDSTATION tokent!

Holdstation (HOLDSTATION) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Holdstation (HOLDSTATION) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 7.90M $ 7.90M $ 7.90M Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 39.88M $ 39.88M $ 39.88M Minden idők csúcspontja: $ 5.261 $ 5.261 $ 5.261 Minden idők mélypontja: $ 0.5987876567755669 $ 0.5987876567755669 $ 0.5987876567755669 Jelenlegi ár: $ 1.3293 $ 1.3293 $ 1.3293 További tudnivalók a(z) Holdstation (HOLDSTATION) áráról

Holdstation (HOLDSTATION) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Holdstation (HOLDSTATION) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HOLDSTATION tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HOLDSTATION token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HOLDSTATION tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HOLDSTATION token élő árfolyamát!

A(z) HOLDSTATION vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Holdstation (HOLDSTATION) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) HOLDSTATION megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz HOLDSTATION tokent a MEXC-n!

Holdstation (HOLDSTATION) árelőzményei A felhasználók a(z) HOLDSTATION árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) HOLDSTATION árelőzményeivel!

HOLDSTATION árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HOLDSTATION kapcsán? HOLDSTATION-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) HOLDSTATION tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

