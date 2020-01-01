Governance Health (GHT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Governance Health (GHT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Governance Health (GHT) tokennel kapcsolatos információk HEALTHREE (HEAL3) generates enthusiasm through gamification, providing a mechanism for individuals to actively engage in health activities. Our goal is to encourage healthy habits through positive actions, offering services that enable people to lead richer lives. In contrast to the previous “Move to Earn” project, HEALTHREE (HEAL3) allows users to earn tokens through activities related to daily health habits such as exercise, sleep, and nutrition. Hivatalos webhely: https://heal3.com/ Fehér könyv: https://heal3.com/docs/whitepapers/en/v2.0.pdf Block Explorer: https://soneium.blockscout.com/token/0xcb46843Fe775EEC8499ccf18fb48B915A3Dae207 Vásárolj most GHT tokent!

Governance Health (GHT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Governance Health (GHT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: -- -- -- Teljes tokenszám: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Keringésben lévő tokenszám: -- -- -- FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 32.00M $ 32.00M $ 32.00M Minden idők csúcspontja: $ 1.72984 $ 1.72984 $ 1.72984 Minden idők mélypontja: -- -- -- Jelenlegi ár: $ 0.064 $ 0.064 $ 0.064 További tudnivalók a(z) Governance Health (GHT) áráról

Governance Health (GHT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Governance Health (GHT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GHT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GHT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GHT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GHT token élő árfolyamát!

A(z) GHT vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Governance Health (GHT) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) GHT megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz GHT tokent a MEXC-n!

Governance Health (GHT) árelőzményei A felhasználók a(z) GHT árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) GHT árelőzményeivel!

GHT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GHT kapcsán? GHT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GHT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

