Fartboy (FARTBOY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Fartboy (FARTBOY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Fartboy (FARTBOY) tokennel kapcsolatos információk Launched on January 5th, FARTBOY was rugged by its original developer, but the resilient CoinsKid community took over, revived the project, and transformed it into a symbol of organic growth and community-driven strength. The project draws inspiration from Fartboy, the hilarious and popular children’s book series by Adam Wallace, a New York Times bestselling author with over 11 million books sold. Hivatalos webhely: https://www.fartboysol.com Block Explorer: https://solscan.io/token/y1AZt42vceCmStjW4zetK3VoNarC1VxJ5iDjpiupump Vásárolj most FARTBOY tokent!

Fartboy (FARTBOY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Fartboy (FARTBOY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 26.83M $ 26.83M $ 26.83M Teljes tokenszám: $ 999.44M $ 999.44M $ 999.44M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.44M $ 999.44M $ 999.44M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 26.83M $ 26.83M $ 26.83M Minden idők csúcspontja: $ 0.16 $ 0.16 $ 0.16 Minden idők mélypontja: $ 0.000007757130385205 $ 0.000007757130385205 $ 0.000007757130385205 Jelenlegi ár: $ 0.02685 $ 0.02685 $ 0.02685 További tudnivalók a(z) Fartboy (FARTBOY) áráról

Fartboy (FARTBOY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Fartboy (FARTBOY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FARTBOY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FARTBOY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FARTBOY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FARTBOY token élő árfolyamát!

A(z) FARTBOY vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Fartboy (FARTBOY) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) FARTBOY megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz FARTBOY tokent a MEXC-n!

Fartboy (FARTBOY) árelőzményei A felhasználók a(z) FARTBOY árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) FARTBOY árelőzményeivel!

FARTBOY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FARTBOY kapcsán? FARTBOY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) FARTBOY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

