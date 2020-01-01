Harvest Finance (FARM) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Harvest Finance (FARM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Harvest Finance (FARM) tokennel kapcsolatos információk Harvest is described to automatically farm the highest yield available from the newest DeFi protocols and optimizes the yields that are received using the latest farming techniques. FARM is the governance token for Harvest. It is claimed that FARM holders can vote on proposals for the FARM operational treasury and receive the 5% fee from Harvest operations. Hivatalos webhely: https://harvest.finance/ Fehér könyv: https://medium.com/harvest-finance/the-harvest-finance-project-338c3e5806fc Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xa0246c9032bC3A600820415aE600c6388619A14D Vásárolj most FARM tokent!

Harvest Finance (FARM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Harvest Finance (FARM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 18.63M $ 18.63M $ 18.63M Teljes tokenszám: $ 690.42K $ 690.42K $ 690.42K Keringésben lévő tokenszám: $ 672.18K $ 672.18K $ 672.18K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 19.13M $ 19.13M $ 19.13M Minden idők csúcspontja: $ 490.86 $ 490.86 $ 490.86 Minden idők mélypontja: $ 20.47768873365183 $ 20.47768873365183 $ 20.47768873365183 Jelenlegi ár: $ 27.71 $ 27.71 $ 27.71 További tudnivalók a(z) Harvest Finance (FARM) áráról

Harvest Finance (FARM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Harvest Finance (FARM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FARM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FARM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FARM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FARM token élő árfolyamát!

A(z) FARM vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Harvest Finance (FARM) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) FARM megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz FARM tokent a MEXC-n!

Harvest Finance (FARM) árelőzményei A felhasználók a(z) FARM árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) FARM árelőzményeivel!

FARM árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FARM kapcsán? FARM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) FARM tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

