Epic Chain (EPIC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Epic Chain (EPIC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Epic Chain (EPIC) tokennel kapcsolatos információk Epic Chain, backed by Ripple, is rapidly expanding to become one of the fastest-growing RWA ecosystems in Web3, operating in over 150 countries. It is focused on building the world’s first RWA superstructure, aligning institutions and consumers across every major asset class. Hivatalos webhely: https://epicchain.io/ Fehér könyv: https://docs.google.com/document/d/1vuPUwMOR09UuFJsrck1TVpWVmSPp2umaxD693iUAKEY/edit?tab=t.0 Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x94314a14Df63779c99C0764a30e0CD22fA78fC0E Vásárolj most EPIC tokent!

Epic Chain (EPIC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Epic Chain (EPIC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 60.63M $ 60.63M $ 60.63M Teljes tokenszám: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 60.63M $ 60.63M $ 60.63M Minden idők csúcspontja: $ 3.2249 $ 3.2249 $ 3.2249 Minden idők mélypontja: $ 0.7252176173070083 $ 0.7252176173070083 $ 0.7252176173070083 Jelenlegi ár: $ 2.0209 $ 2.0209 $ 2.0209 További tudnivalók a(z) Epic Chain (EPIC) áráról

Epic Chain (EPIC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Epic Chain (EPIC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó EPIC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező EPIC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) EPIC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) EPIC token élő árfolyamát!

A(z) EPIC vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Epic Chain (EPIC) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) EPIC megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz EPIC tokent a MEXC-n!

Epic Chain (EPIC) árelőzményei A felhasználók a(z) EPIC árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) EPIC árelőzményeivel!

EPIC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) EPIC kapcsán? EPIC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) EPIC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

