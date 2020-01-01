Dimitra Token (DMTR) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Dimitra Token (DMTR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Dimitra Token (DMTR) tokennel kapcsolatos információk Dimitra is an food and agricultural technology provider offering extensive artificial intelligence, real world asset investment through a NFT based system, agronomic advice for farmers, blockchain enabled traceability, regulatory risk assessments for EUDR, carbon monitoring and applications. Specific applications are Connected Farmer, Connected Coffee, Connected Cacao, Deforestation Compliance and Livestock Guru. All of these offer blockchain based services on Ethereum, Polygon, Hyperledger and others. Hivatalos webhely: https://dimitra.io/ Fehér könyv: https://dimitra.io/token Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x51cB253744189f11241becb29BeDd3F1b5384fdB Vásárolj most DMTR tokent!

Dimitra Token (DMTR) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Dimitra Token (DMTR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 5.99M $ 5.99M $ 5.99M Teljes tokenszám: $ 971.07M $ 971.07M $ 971.07M Keringésben lévő tokenszám: $ 486.50M $ 486.50M $ 486.50M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 12.31M $ 12.31M $ 12.31M Minden idők csúcspontja: $ 0.26 $ 0.26 $ 0.26 Minden idők mélypontja: $ 0.002640306614176698 $ 0.002640306614176698 $ 0.002640306614176698 Jelenlegi ár: $ 0.01231 $ 0.01231 $ 0.01231 További tudnivalók a(z) Dimitra Token (DMTR) áráról

Dimitra Token (DMTR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Dimitra Token (DMTR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DMTR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DMTR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DMTR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DMTR token élő árfolyamát!

