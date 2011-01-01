DevvE (DEVVE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) DevvE (DEVVE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

DevvE (DEVVE) tokennel kapcsolatos információk DevvE is the layer 1 token on the DevvX blockchain. At ⅓billionth the energy of Bitcoin, 1/10millionth the cost of Ethereum and infinite TPS, DevvE serves as the intermediary and liquidity mechanism for assets on devv.exchange. Users contribute DevvE into a revolutionary liquidity system to earn rewards from market making, exchange fees and instant payments. Trades are routed via DevvE as the primary shared digital asset, removing fractured liquidity. DevvExchange is fully compliant and non-custodial with Contingent Transaction Sets for Mathematically Instant Settlement, Privacy, Fraud & Loss protections, making it the safest platform to store and trade digital assets. Hivatalos webhely: https://www.devve.io/ Fehér könyv: https://assets-global.website-files.com/6509e01d2c57f1be928c4ad1/657734916a8fe48f1b8039cd_DevvE%20Whitepaper%20Dec%2011%20-%2023.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x8248270620aa532e4d64316017be5e873e37cc09 Vásárolj most DEVVE tokent!

DevvE (DEVVE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) DevvE (DEVVE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 43.78M $ 43.78M $ 43.78M Teljes tokenszám: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 93.52M $ 93.52M $ 93.52M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 140.43M $ 140.43M $ 140.43M Minden idők csúcspontja: $ 2.48 $ 2.48 $ 2.48 Minden idők mélypontja: $ 0.1363905146686964 $ 0.1363905146686964 $ 0.1363905146686964 Jelenlegi ár: $ 0.4681 $ 0.4681 $ 0.4681 További tudnivalók a(z) DevvE (DEVVE) áráról

DevvE (DEVVE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) DevvE (DEVVE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DEVVE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DEVVE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DEVVE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DEVVE token élő árfolyamát!

A(z) DEVVE vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) DevvE (DEVVE) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) DEVVE megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz DEVVE tokent a MEXC-n!

DevvE (DEVVE) árelőzményei A felhasználók a(z) DEVVE árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) DEVVE árelőzményeivel!

DEVVE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DEVVE kapcsán? DEVVE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DEVVE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!