Carbon Browser (CSIX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Carbon Browser (CSIX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Carbon Browser (CSIX) tokennel kapcsolatos információk Carbon is a free and open-source web browser developed by Carbon X Labs based on a custom fork of the Chromium web browser and its powerful Blink engine. Carbon is a privacy-focused browser, which automatically blocks online ads and website trackers by default.Carbon browser is fast, private and secure web browser for Android devices and soon for iOS, Mac OS, and PC. Hivatalos webhely: https://carbon.website/ Fehér könyv: https://carbon.website/whitepaper/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x04756126f044634c9a0f0e985e60c88a51acc206 Vásárolj most CSIX tokent!

Carbon Browser (CSIX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Carbon Browser (CSIX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Teljes tokenszám: $ 939.60M $ 939.60M $ 939.60M Keringésben lévő tokenszám: $ 396.59M $ 396.59M $ 396.59M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.89M $ 2.89M $ 2.89M Minden idők csúcspontja: $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 Minden idők mélypontja: $ 0.003090598750669936 $ 0.003090598750669936 $ 0.003090598750669936 Jelenlegi ár: $ 0.00308 $ 0.00308 $ 0.00308 További tudnivalók a(z) Carbon Browser (CSIX) áráról

Carbon Browser (CSIX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Carbon Browser (CSIX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CSIX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CSIX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CSIX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CSIX token élő árfolyamát!

A(z) CSIX vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Carbon Browser (CSIX) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) CSIX megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz CSIX tokent a MEXC-n!

Carbon Browser (CSIX) árelőzményei A felhasználók a(z) CSIX árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) CSIX árelőzményeivel!

CSIX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CSIX kapcsán? CSIX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CSIX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

