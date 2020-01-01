mETHProtocol (COOK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) mETHProtocol (COOK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

mETHProtocol (COOK) tokennel kapcsolatos információk Deployed on Ethereum layer 1 (L1) and governed by Mantle, mETH Protocol has, since late 2023, been providing users with access to $mETH, a value-accumulating receipt token that is highly composable across a range of DeFi applications on Mantle Network L2, offering exposure to additional yield-bearing opportunities. Users stake ETH with mETH Protocol and receive yield-bearing $mETH, and unstake $mETH to receive the underlying principal staked ETH and accumulated rewards. Hivatalos webhely: https://www.mantle.xyz/meth Fehér könyv: https://docs.mantle.xyz/meth Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9F0C013016E8656bC256f948CD4B79ab25c7b94D Vásárolj most COOK tokent!

mETHProtocol (COOK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) mETHProtocol (COOK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 53.69M $ 53.69M $ 53.69M Minden idők csúcspontja: $ 0.0472 $ 0.0472 $ 0.0472 Minden idők mélypontja: $ 0.006439552372920454 $ 0.006439552372920454 $ 0.006439552372920454 Jelenlegi ár: $ 0.010738 $ 0.010738 $ 0.010738 További tudnivalók a(z) mETHProtocol (COOK) áráról

mETHProtocol (COOK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) mETHProtocol (COOK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó COOK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező COOK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) COOK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) COOK token élő árfolyamát!

A(z) COOK vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) mETHProtocol (COOK) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) COOK megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz COOK tokent a MEXC-n!

mETHProtocol (COOK) árelőzményei A felhasználók a(z) COOK árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) COOK árelőzményeivel!

COOK árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) COOK kapcsán? COOK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) COOK tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

