Clashub (CLASHUB) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Clashub (CLASHUB) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Clashub (CLASHUB) tokennel kapcsolatos információk Clashub is an NFT card game that can offer a Play2Earn system in its token economy for all launched or upcoming NFT collections. The Clashub algorithm transforms NFTs owned by players into playing cards that can be used within the Clashub if NFTs belong to an approved collection. Players using these cards, fight their opponents and can earn CLASH Tokens. Hivatalos webhely: https://clashub.io/ Fehér könyv: https://clashub.gitbook.io/clashub-whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x8dc0f602696de3ff03b37e19a172e5080f049c15 Vásárolj most CLASHUB tokent!

Clashub (CLASHUB) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Clashub (CLASHUB) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 980.10K $ 980.10K $ 980.10K Minden idők csúcspontja: $ 0.025 $ 0.025 $ 0.025 Minden idők mélypontja: $ 0.000536016054711468 $ 0.000536016054711468 $ 0.000536016054711468 Jelenlegi ár: $ 0.001089 $ 0.001089 $ 0.001089 További tudnivalók a(z) Clashub (CLASHUB) áráról

Clashub (CLASHUB) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Clashub (CLASHUB) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CLASHUB tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CLASHUB token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CLASHUB tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CLASHUB token élő árfolyamát!

A(z) CLASHUB vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Clashub (CLASHUB) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) CLASHUB megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz CLASHUB tokent a MEXC-n!

Clashub (CLASHUB) árelőzményei A felhasználók a(z) CLASHUB árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) CLASHUB árelőzményeivel!

CLASHUB árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CLASHUB kapcsán? CLASHUB-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CLASHUB tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

