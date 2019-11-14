Nervos Network (CKB) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Nervos Network (CKB) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Nervos Network (CKB) tokennel kapcsolatos információk The Nervos Network is an open source public blockchain ecosystem and collection of protocols solving the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today. The Nervos CKB (Common Knowledge Base) is the layer 1, proof of work public blockchain protocol of the Nervos Network. It allows any crypto-asset to be stored with the security, immutability and permissionless nature of Bitcoin while enabling smart contracts, layer 2 scaling and captures the total network value through its "store of value" crypto-economic design and native token, the CKByte. Hivatalos webhely: http://nervos.org/ Fehér könyv: https://github.com/nervosnetwork/rfcs/blob/master/rfcs/0002-ckb/0002-ckb.md Block Explorer: https://explorer.nervos.org/ Vásárolj most CKB tokent!

Nervos Network (CKB) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Nervos Network (CKB) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 225.46M $ 225.46M $ 225.46M Teljes tokenszám: $ 47.95B $ 47.95B $ 47.95B Keringésben lévő tokenszám: $ 47.21B $ 47.21B $ 47.21B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 229.01M $ 229.01M $ 229.01M Minden idők csúcspontja: $ 0.05398 $ 0.05398 $ 0.05398 Minden idők mélypontja: $ 0.002083401220247072 $ 0.002083401220247072 $ 0.002083401220247072 Jelenlegi ár: $ 0.004776 $ 0.004776 $ 0.004776 További tudnivalók a(z) Nervos Network (CKB) áráról

Nervos Network (CKB) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Nervos Network (CKB) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CKB tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CKB token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CKB tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CKB token élő árfolyamát!

A(z) CKB vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Nervos Network (CKB) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) CKB megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz CKB tokent a MEXC-n!

Nervos Network (CKB) árelőzményei A felhasználók a(z) CKB árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) CKB árelőzményeivel!

CKB árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CKB kapcsán? CKB-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CKB tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

