BAT (BAT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BAT (BAT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BAT (BAT) tokennel kapcsolatos információk The Basic Attention Token is the new token for the digital advertising industry. It pays publishers for their content and users for their attention, while providing advertisers with more in return for their ads. Hivatalos webhely: https://basicattentiontoken.org/ Fehér könyv: https://basicattentiontoken.org/BasicAttentionTokenWhitePaper-4.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/EPeUFDgHRxs9xxEPVaL6kfGQvCon7jmAWKVUHuux1Tpz Vásárolj most BAT tokent!

BAT (BAT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BAT (BAT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 226.75M $ 226.75M $ 226.75M Teljes tokenszám: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 227.40M $ 227.40M $ 227.40M Minden idők csúcspontja: $ 1.9224 $ 1.9224 $ 1.9224 Minden idők mélypontja: $ 0.06620930135250092 $ 0.06620930135250092 $ 0.06620930135250092 Jelenlegi ár: $ 0.1516 $ 0.1516 $ 0.1516 További tudnivalók a(z) BAT (BAT) áráról

BAT (BAT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BAT (BAT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BAT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BAT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BAT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BAT token élő árfolyamát!

A(z) BAT vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) BAT (BAT) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) BAT megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz BAT tokent a MEXC-n!

BAT (BAT) árelőzményei A felhasználók a(z) BAT árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) BAT árelőzményeivel!

BAT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BAT kapcsán? BAT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BAT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

