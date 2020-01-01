Axiome (AXM) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Axiome (AXM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Axiome (AXM) tokennel kapcsolatos információk Axiome is a DeFi ecosystem centered around its Layer1 blockchain, Axiome Chain, and its native token, AXM. The platform is designed to host various interconnected projects that not only share their revenues with AXM stakers in the form of stablecoins or their native tokens but also enhance community engagement and platform growth. Hivatalos webhely: https://axiome.pro/en Fehér könyv: https://en.axiomeinfo.org/ Block Explorer: https://axiomechain.org/ Vásárolj most AXM tokent!

Axiome (AXM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Axiome (AXM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 115.34M $ 115.34M $ 115.34M Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 15.17M $ 15.17M $ 15.17M Minden idők csúcspontja: $ 0.95 $ 0.95 $ 0.95 Minden idők mélypontja: $ 0.01433629069593638 $ 0.01433629069593638 $ 0.01433629069593638 Jelenlegi ár: $ 0.01517 $ 0.01517 $ 0.01517 További tudnivalók a(z) Axiome (AXM) áráról

Axiome (AXM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Axiome (AXM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AXM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AXM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AXM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AXM token élő árfolyamát!

A(z) AXM vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Axiome (AXM) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) AXM megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz AXM tokent a MEXC-n!

Axiome (AXM) árelőzményei A felhasználók a(z) AXM árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) AXM árelőzményeivel!

AXM árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AXM kapcsán? AXM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AXM tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

