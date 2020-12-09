Avalanche (AVAX) tokenomikai adatai

Avalanche (AVAX) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Avalanche (AVAX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

Avalanche (AVAX) tokennel kapcsolatos információk

Az Avalanche a leggyorsabb okos szerződések platformja a blokklánc iparágban, az időtartam szerint mérve, és a legtöbb validátora van tevékenységének biztosítása a bármely proof-of-stake protokoll közül. Az Avalanche villámgyors, alacsony költségvetésű és környezetbarát. Bármely okos szerződés-képes alkalmazás képes felülmúlni versenytársait az Avalanche-en.

Hivatalos webhely:
https://avax.network/
Fehér könyv:
https://www.avalabs.org/whitepapers
Block Explorer:
https://snowtrace.io/

Avalanche (AVAX) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Avalanche (AVAX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 10.27B
$ 10.27B
Teljes tokenszám:
$ 457.28M
$ 457.28M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 422.28M
$ 422.28M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 17.40B
$ 17.40B
Minden idők csúcspontja:
$ 146.45
$ 146.45
Minden idők mélypontja:
$ 2.7888219
$ 2.7888219
Jelenlegi ár:
$ 24.31
$ 24.31

A(z) Avalanche (AVAX) token mélyreható struktúrája

Mélyebben utánajárhatsz, hogyan történik a(z) AVAX tokenek kibocsátása, kiosztása és feloldása. Ez a szakasz a token gazdasági struktúrájának legfontosabb aspektusait emeli ki: idetartoznak az ösztönzők, a hasznosság és a jogosultságszerzés.

Avalanche (AVAX) is the native token of the Avalanche network, designed to secure the network, pay for transaction fees, and incentivize participation. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.

Issuance Mechanism

  • Initial Supply: 720 million AVAX at genesis.
  • Staking Rewards: Up to 360 million AVAX (50% of initial supply) allocated for staking rewards, distributed to validators and delegators over time.
  • No Hard Cap: While the initial supply is fixed, AVAX is inflationary due to ongoing staking rewards, but the emission rate can be adjusted via governance.

Allocation Mechanism

Allocation RecipientTotal Unlocked Amount (AVAX)% of Initial SupplyVesting/Lockup Details
Team72,000,00010.00%4-year vesting
Foundation66,672,0009.26%10-year vesting, quarterly unlocks
Public Sale A259,760,0008.33%18-month vesting, quarterly unlocks, 10% at mainnet
Community & Development Endowment50,400,0007.00%1-year vesting
Strategic Partners36,000,0005.00%4-year vesting
Private Sale25,200,0003.50%Not specified
Seed Sale18,000,0002.50%Not specified
Airdrop18,000,0002.50%4-year vesting
Public Sale A17,200,0001.00%1-year vesting, quarterly unlocks, 10% at mainnet
Public Sale B4,824,0000.67%No lockup

Usage and Incentive Mechanism

  • Staking: Validators must self-stake at least 2,000 AVAX; delegators can stake a minimum of 25 AVAX. Staking secures the network and earns rewards.
  • Transaction Fees: All network fees are paid in AVAX and are burned, reducing circulating supply over time.
  • Governance: AVAX will be used for on-chain governance, allowing tokenholders to vote on network parameters (not yet live as of Nov. 2024).
  • Incentive Programs: AVAX is used for ecosystem incentives, such as liquidity mining (e.g., Avalanche Rush), airdrops, and testnet rewards.

Locking Mechanism

  • Staking Lock: Staked AVAX is locked for a minimum of 2 weeks and a maximum of 1 year.
  • Vesting Schedules: Most allocations (team, foundation, partners, airdrops) are subject to multi-year vesting with periodic unlocks.
  • Airdrops & Incentives: Some airdrops and incentive rewards are subject to lockups (e.g., 1-year lockup for testnet rewards).

Unlocking Time

  • Foundation: 10-year quarterly vesting starting from December 9, 2020, with each unlock event releasing 1,666,800 AVAX.
  • Team: 4-year vesting.
  • Community & Development Endowment: 1-year vesting.
  • Strategic Partners & Airdrop: 4-year vesting.
  • Public Sale A1: 1-year vesting, quarterly unlocks, 10% at mainnet.
  • Public Sale A2: 18-month vesting, quarterly unlocks, 10% at mainnet.
  • Public Sale B: No lockup.

Example Unlock Schedule (Foundation)

Unlock DateAmount Unlocked (AVAX)Unlock TypeGranularity
2028-05-011,666,800CliffInstant
2028-07-301,666,800CliffInstant
2028-10-281,666,800CliffInstant
............
2030-07-201,666,800CliffInstant

Additional Notes

  • No Superusers: There are no privileged accounts that can alter balances or transactions.
  • Dynamic Fees: Avalanche uses a dynamic fee mechanism to adjust transaction costs based on network congestion.
  • DeFi Growth: As of June 2025, Avalanche’s DeFi TVL reached approximately $1.5 billion, reflecting strong ecosystem adoption.

Summary Table: AVAX Tokenomics

MechanismDetails
Issuance720M initial, inflationary via staking rewards, emission rate adjustable by governance
AllocationTeam, Foundation, Sales, Community, Partners, Airdrops, Incentives
UsageStaking, transaction fees (burned), governance (future), ecosystem incentives
LockingStaking (2 weeks–1 year), vesting (1–10 years, quarterly unlocks), airdrop lockups
UnlockingScheduled per allocation, e.g., Foundation: 10 years, quarterly; Team: 4 years

Avalanche’s token economics are designed to balance long-term network security, ecosystem growth, and fair distribution, with robust mechanisms for staking, vesting, and dynamic fee adjustment.

Avalanche (AVAX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Avalanche (AVAX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó AVAX tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező AVAX token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) AVAX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AVAX token élő árfolyamát!

Avalanche (AVAX) árelőzményei

A felhasználók a(z) AVAX árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

AVAX árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AVAX kapcsán? AVAX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

