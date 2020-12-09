Avalanche (AVAX) tokenomikai adatai
Avalanche (AVAX) tokennel kapcsolatos információk
Az Avalanche a leggyorsabb okos szerződések platformja a blokklánc iparágban, az időtartam szerint mérve, és a legtöbb validátora van tevékenységének biztosítása a bármely proof-of-stake protokoll közül. Az Avalanche villámgyors, alacsony költségvetésű és környezetbarát. Bármely okos szerződés-képes alkalmazás képes felülmúlni versenytársait az Avalanche-en.
Avalanche (AVAX) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Avalanche (AVAX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
A(z) Avalanche (AVAX) token mélyreható struktúrája
Mélyebben utánajárhatsz, hogyan történik a(z) AVAX tokenek kibocsátása, kiosztása és feloldása. Ez a szakasz a token gazdasági struktúrájának legfontosabb aspektusait emeli ki: idetartoznak az ösztönzők, a hasznosság és a jogosultságszerzés.
Avalanche (AVAX) is the native token of the Avalanche network, designed to secure the network, pay for transaction fees, and incentivize participation. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.
Issuance Mechanism
- Initial Supply: 720 million AVAX at genesis.
- Staking Rewards: Up to 360 million AVAX (50% of initial supply) allocated for staking rewards, distributed to validators and delegators over time.
- No Hard Cap: While the initial supply is fixed, AVAX is inflationary due to ongoing staking rewards, but the emission rate can be adjusted via governance.
Allocation Mechanism
|Allocation Recipient
|Total Unlocked Amount (AVAX)
|% of Initial Supply
|Vesting/Lockup Details
|Team
|72,000,000
|10.00%
|4-year vesting
|Foundation
|66,672,000
|9.26%
|10-year vesting, quarterly unlocks
|Public Sale A2
|59,760,000
|8.33%
|18-month vesting, quarterly unlocks, 10% at mainnet
|Community & Development Endowment
|50,400,000
|7.00%
|1-year vesting
|Strategic Partners
|36,000,000
|5.00%
|4-year vesting
|Private Sale
|25,200,000
|3.50%
|Not specified
|Seed Sale
|18,000,000
|2.50%
|Not specified
|Airdrop
|18,000,000
|2.50%
|4-year vesting
|Public Sale A1
|7,200,000
|1.00%
|1-year vesting, quarterly unlocks, 10% at mainnet
|Public Sale B
|4,824,000
|0.67%
|No lockup
Usage and Incentive Mechanism
- Staking: Validators must self-stake at least 2,000 AVAX; delegators can stake a minimum of 25 AVAX. Staking secures the network and earns rewards.
- Transaction Fees: All network fees are paid in AVAX and are burned, reducing circulating supply over time.
- Governance: AVAX will be used for on-chain governance, allowing tokenholders to vote on network parameters (not yet live as of Nov. 2024).
- Incentive Programs: AVAX is used for ecosystem incentives, such as liquidity mining (e.g., Avalanche Rush), airdrops, and testnet rewards.
Locking Mechanism
- Staking Lock: Staked AVAX is locked for a minimum of 2 weeks and a maximum of 1 year.
- Vesting Schedules: Most allocations (team, foundation, partners, airdrops) are subject to multi-year vesting with periodic unlocks.
- Airdrops & Incentives: Some airdrops and incentive rewards are subject to lockups (e.g., 1-year lockup for testnet rewards).
Unlocking Time
- Foundation: 10-year quarterly vesting starting from December 9, 2020, with each unlock event releasing 1,666,800 AVAX.
- Team: 4-year vesting.
- Community & Development Endowment: 1-year vesting.
- Strategic Partners & Airdrop: 4-year vesting.
- Public Sale A1: 1-year vesting, quarterly unlocks, 10% at mainnet.
- Public Sale A2: 18-month vesting, quarterly unlocks, 10% at mainnet.
- Public Sale B: No lockup.
Example Unlock Schedule (Foundation)
|Unlock Date
|Amount Unlocked (AVAX)
|Unlock Type
|Granularity
|2028-05-01
|1,666,800
|Cliff
|Instant
|2028-07-30
|1,666,800
|Cliff
|Instant
|2028-10-28
|1,666,800
|Cliff
|Instant
|...
|...
|...
|...
|2030-07-20
|1,666,800
|Cliff
|Instant
Additional Notes
- No Superusers: There are no privileged accounts that can alter balances or transactions.
- Dynamic Fees: Avalanche uses a dynamic fee mechanism to adjust transaction costs based on network congestion.
- DeFi Growth: As of June 2025, Avalanche’s DeFi TVL reached approximately $1.5 billion, reflecting strong ecosystem adoption.
Summary Table: AVAX Tokenomics
|Mechanism
|Details
|Issuance
|720M initial, inflationary via staking rewards, emission rate adjustable by governance
|Allocation
|Team, Foundation, Sales, Community, Partners, Airdrops, Incentives
|Usage
|Staking, transaction fees (burned), governance (future), ecosystem incentives
|Locking
|Staking (2 weeks–1 year), vesting (1–10 years, quarterly unlocks), airdrop lockups
|Unlocking
|Scheduled per allocation, e.g., Foundation: 10 years, quarterly; Team: 4 years
Avalanche’s token economics are designed to balance long-term network security, ecosystem growth, and fair distribution, with robust mechanisms for staking, vesting, and dynamic fee adjustment.
Avalanche (AVAX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Avalanche (AVAX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó AVAX tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező AVAX token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) AVAX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AVAX token élő árfolyamát!
A(z) AVAX vásárlásának módja
Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Avalanche (AVAX) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) AVAX megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.
Avalanche (AVAX) árelőzményei
A felhasználók a(z) AVAX árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.
AVAX árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AVAX kapcsán? AVAX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Miért érdemes a MEXC platformot választani?
A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.
Avalanche vásárlása (AVAX)
Összeg
1 AVAX = 24.31 USD