Avalanche (AVAX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Avalanche (AVAX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Avalanche (AVAX) tokennel kapcsolatos információk Az Avalanche a leggyorsabb okos szerződések platformja a blokklánc iparágban, az időtartam szerint mérve, és a legtöbb validátora van tevékenységének biztosítása a bármely proof-of-stake protokoll közül. Az Avalanche villámgyors, alacsony költségvetésű és környezetbarát. Bármely okos szerződés-képes alkalmazás képes felülmúlni versenytársait az Avalanche-en. Hivatalos webhely: https://avax.network/ Fehér könyv: https://www.avalabs.org/whitepapers Block Explorer: https://snowtrace.io/ Vásárolj most AVAX tokent!

Avalanche (AVAX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Avalanche (AVAX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 10.27B $ 10.27B $ 10.27B Teljes tokenszám: $ 457.28M $ 457.28M $ 457.28M Keringésben lévő tokenszám: $ 422.28M $ 422.28M $ 422.28M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 17.40B $ 17.40B $ 17.40B Minden idők csúcspontja: $ 146.45 $ 146.45 $ 146.45 Minden idők mélypontja: $ 2.7888219 $ 2.7888219 $ 2.7888219 Jelenlegi ár: $ 24.31 $ 24.31 $ 24.31 További tudnivalók a(z) Avalanche (AVAX) áráról

A(z) Avalanche (AVAX) token mélyreható struktúrája Mélyebben utánajárhatsz, hogyan történik a(z) AVAX tokenek kibocsátása, kiosztása és feloldása. Ez a szakasz a token gazdasági struktúrájának legfontosabb aspektusait emeli ki: idetartoznak az ösztönzők, a hasznosság és a jogosultságszerzés. Avalanche (AVAX) is the native token of the Avalanche network, designed to secure the network, pay for transaction fees, and incentivize participation. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms. Issuance Mechanism Initial Supply: 720 million AVAX at genesis.

720 million AVAX at genesis. Staking Rewards: Up to 360 million AVAX (50% of initial supply) allocated for staking rewards, distributed to validators and delegators over time.

Up to 360 million AVAX (50% of initial supply) allocated for staking rewards, distributed to validators and delegators over time. No Hard Cap: While the initial supply is fixed, AVAX is inflationary due to ongoing staking rewards, but the emission rate can be adjusted via governance. Allocation Mechanism Allocation Recipient Total Unlocked Amount (AVAX) % of Initial Supply Vesting/Lockup Details Team 72,000,000 10.00% 4-year vesting Foundation 66,672,000 9.26% 10-year vesting, quarterly unlocks Public Sale A2 59,760,000 8.33% 18-month vesting, quarterly unlocks, 10% at mainnet Community & Development Endowment 50,400,000 7.00% 1-year vesting Strategic Partners 36,000,000 5.00% 4-year vesting Private Sale 25,200,000 3.50% Not specified Seed Sale 18,000,000 2.50% Not specified Airdrop 18,000,000 2.50% 4-year vesting Public Sale A1 7,200,000 1.00% 1-year vesting, quarterly unlocks, 10% at mainnet Public Sale B 4,824,000 0.67% No lockup Usage and Incentive Mechanism Staking: Validators must self-stake at least 2,000 AVAX; delegators can stake a minimum of 25 AVAX. Staking secures the network and earns rewards.

Validators must self-stake at least 2,000 AVAX; delegators can stake a minimum of 25 AVAX. Staking secures the network and earns rewards. Transaction Fees: All network fees are paid in AVAX and are burned, reducing circulating supply over time.

All network fees are paid in AVAX and are burned, reducing circulating supply over time. Governance: AVAX will be used for on-chain governance, allowing tokenholders to vote on network parameters (not yet live as of Nov. 2024).

AVAX will be used for on-chain governance, allowing tokenholders to vote on network parameters (not yet live as of Nov. 2024). Incentive Programs: AVAX is used for ecosystem incentives, such as liquidity mining (e.g., Avalanche Rush), airdrops, and testnet rewards. Locking Mechanism Staking Lock: Staked AVAX is locked for a minimum of 2 weeks and a maximum of 1 year.

Staked AVAX is locked for a minimum of 2 weeks and a maximum of 1 year. Vesting Schedules: Most allocations (team, foundation, partners, airdrops) are subject to multi-year vesting with periodic unlocks.

Most allocations (team, foundation, partners, airdrops) are subject to multi-year vesting with periodic unlocks. Airdrops & Incentives: Some airdrops and incentive rewards are subject to lockups (e.g., 1-year lockup for testnet rewards). Unlocking Time Foundation: 10-year quarterly vesting starting from December 9, 2020, with each unlock event releasing 1,666,800 AVAX.

10-year quarterly vesting starting from December 9, 2020, with each unlock event releasing 1,666,800 AVAX. Team: 4-year vesting.

4-year vesting. Community & Development Endowment: 1-year vesting.

1-year vesting. Strategic Partners & Airdrop: 4-year vesting.

4-year vesting. Public Sale A1: 1-year vesting, quarterly unlocks, 10% at mainnet.

1-year vesting, quarterly unlocks, 10% at mainnet. Public Sale A2: 18-month vesting, quarterly unlocks, 10% at mainnet.

18-month vesting, quarterly unlocks, 10% at mainnet. Public Sale B: No lockup. Example Unlock Schedule (Foundation) Unlock Date Amount Unlocked (AVAX) Unlock Type Granularity 2028-05-01 1,666,800 Cliff Instant 2028-07-30 1,666,800 Cliff Instant 2028-10-28 1,666,800 Cliff Instant ... ... ... ... 2030-07-20 1,666,800 Cliff Instant Additional Notes No Superusers: There are no privileged accounts that can alter balances or transactions.

There are no privileged accounts that can alter balances or transactions. Dynamic Fees: Avalanche uses a dynamic fee mechanism to adjust transaction costs based on network congestion.

Avalanche uses a dynamic fee mechanism to adjust transaction costs based on network congestion. DeFi Growth: As of June 2025, Avalanche’s DeFi TVL reached approximately $1.5 billion, reflecting strong ecosystem adoption. Summary Table: AVAX Tokenomics Mechanism Details Issuance 720M initial, inflationary via staking rewards, emission rate adjustable by governance Allocation Team, Foundation, Sales, Community, Partners, Airdrops, Incentives Usage Staking, transaction fees (burned), governance (future), ecosystem incentives Locking Staking (2 weeks–1 year), vesting (1–10 years, quarterly unlocks), airdrop lockups Unlocking Scheduled per allocation, e.g., Foundation: 10 years, quarterly; Team: 4 years Avalanche’s token economics are designed to balance long-term network security, ecosystem growth, and fair distribution, with robust mechanisms for staking, vesting, and dynamic fee adjustment.

Avalanche (AVAX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Avalanche (AVAX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AVAX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AVAX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AVAX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AVAX token élő árfolyamát!

A(z) AVAX vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Avalanche (AVAX) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) AVAX megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz AVAX tokent a MEXC-n!

Avalanche (AVAX) árelőzményei A felhasználók a(z) AVAX árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) AVAX árelőzményeivel!

AVAX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AVAX kapcsán? AVAX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AVAX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!