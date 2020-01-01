AVAIL (AVAIL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) AVAIL (AVAIL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

AVAIL (AVAIL) tokennel kapcsolatos információk Avail is designed to be a platform that connects different ecosystems by providing a modular, scalable, and interoperable platform. Avail's vision is to provide a cohesive, unified user experience within a flexible and modular blockchain ecosystem, drawing on lessons from Web2 to innovate in Web3. Hivatalos webhely: https://www.availproject.org/ Fehér könyv: https://www.availproject.org/whitepaper Block Explorer: https://avail.subscan.io/ Vásárolj most AVAIL tokent!

AVAIL (AVAIL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) AVAIL (AVAIL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 40.89M $ 40.89M $ 40.89M Teljes tokenszám: $ 10.59B $ 10.59B $ 10.59B Keringésben lévő tokenszám: $ 3.47B $ 3.47B $ 3.47B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 124.95M $ 124.95M $ 124.95M Minden idők csúcspontja: $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 Minden idők mélypontja: $ 0.0119158820102893 $ 0.0119158820102893 $ 0.0119158820102893 Jelenlegi ár: $ 0.0118 $ 0.0118 $ 0.0118 További tudnivalók a(z) AVAIL (AVAIL) áráról

AVAIL (AVAIL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) AVAIL (AVAIL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AVAIL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AVAIL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AVAIL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AVAIL token élő árfolyamát!

AVAIL (AVAIL) árelőzményei A felhasználók a(z) AVAIL árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) AVAIL árelőzményeivel!

AVAIL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AVAIL kapcsán? AVAIL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AVAIL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

