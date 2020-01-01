ApeX Protocol (APEX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ApeX Protocol (APEX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

ApeX Protocol (APEX) tokennel kapcsolatos információk ApeX Protocol is a permissionless and non-custodial derivatives decentralised exchange, operating on an order book model and delivering USDC and USDT cross-margined perpetual contracts with up to 50x leverage, instant settlement and low fees. Hivatalos webhely: https://apex.exchange/ Fehér könyv: https://apex-pro.gitbook.io/apex-pro Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x52A8845DF664D76C69d2EEa607CD793565aF42B8 Vásárolj most APEX tokent!

ApeX Protocol (APEX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ApeX Protocol (APEX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 32.26M $ 32.26M $ 32.26M Teljes tokenszám: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 127.47M $ 127.47M $ 127.47M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 126.55M $ 126.55M $ 126.55M Minden idők csúcspontja: $ 3.95 $ 3.95 $ 3.95 Minden idők mélypontja: $ 0.11245349995021983 $ 0.11245349995021983 $ 0.11245349995021983 Jelenlegi ár: $ 0.2531 $ 0.2531 $ 0.2531 További tudnivalók a(z) ApeX Protocol (APEX) áráról

ApeX Protocol (APEX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ApeX Protocol (APEX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó APEX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező APEX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) APEX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) APEX token élő árfolyamát!

A(z) APEX vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) ApeX Protocol (APEX) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) APEX megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz APEX tokent a MEXC-n!

ApeX Protocol (APEX) árelőzményei A felhasználók a(z) APEX árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) APEX árelőzményeivel!

APEX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) APEX kapcsán? APEX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) APEX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

