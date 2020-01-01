AIT Protocol (AITPROTOCOL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) AIT Protocol (AITPROTOCOL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

AIT Protocol (AITPROTOCOL) tokennel kapcsolatos információk The AIT Protocol stands as a trailblazer in the domain of Web3 data infrastructure, placing a significant emphasis on the annotation of data and the training of AI models. This innovative protocol leverages the power of blockchain technology to create a decentralized labor market that transcends international boundaries. In this unique market ecosystem, participants are incentivized through the principles of crypto economics, ensuring not only the rapidity of cross-national payment settlements but also the utmost trust and security. AITPROTOCOL also runs a subnet on Bittensor network called 'Einstein AIT' which focuses on mathematics, logic, and data analysis. The AI subnet is to optimize response accuracy of the entire Bittensor network. We achieve this by enabling the language model to autonomously write, test, and execute code within unique Python environments. Hivatalos webhely: https://aitprotocol.ai/ Fehér könyv: https://github.com/ait-protocol/einstein-ait-prod Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x89d584A1EDB3A70B3B07963F9A3eA5399E38b136 Vásárolj most AITPROTOCOL tokent!

AIT Protocol (AITPROTOCOL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) AIT Protocol (AITPROTOCOL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.55M $ 1.55M $ 1.55M Teljes tokenszám: $ 297.60M $ 297.60M $ 297.60M Keringésben lévő tokenszám: $ 295.53M $ 295.53M $ 295.53M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.57M $ 1.57M $ 1.57M Minden idők csúcspontja: $ 0.72 $ 0.72 $ 0.72 Minden idők mélypontja: $ 0.005020184701483034 $ 0.005020184701483034 $ 0.005020184701483034 Jelenlegi ár: $ 0.00526 $ 0.00526 $ 0.00526 További tudnivalók a(z) AIT Protocol (AITPROTOCOL) áráról

AIT Protocol (AITPROTOCOL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) AIT Protocol (AITPROTOCOL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AITPROTOCOL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AITPROTOCOL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AITPROTOCOL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AITPROTOCOL token élő árfolyamát!

A(z) AITPROTOCOL vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) AIT Protocol (AITPROTOCOL) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) AITPROTOCOL megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz AITPROTOCOL tokent a MEXC-n!

AIT Protocol (AITPROTOCOL) árelőzményei A felhasználók a(z) AITPROTOCOL árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) AITPROTOCOL árelőzményeivel!

AITPROTOCOL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AITPROTOCOL kapcsán? AITPROTOCOL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AITPROTOCOL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!