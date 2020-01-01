AIT Protocol (AITPROTOCOL) tokenomikai adatai
AIT Protocol (AITPROTOCOL) tokennel kapcsolatos információk
The AIT Protocol stands as a trailblazer in the domain of Web3 data infrastructure, placing a significant emphasis on the annotation of data and the training of AI models. This innovative protocol leverages the power of blockchain technology to create a decentralized labor market that transcends international boundaries. In this unique market ecosystem, participants are incentivized through the principles of crypto economics, ensuring not only the rapidity of cross-national payment settlements but also the utmost trust and security. AITPROTOCOL also runs a subnet on Bittensor network called 'Einstein AIT' which focuses on mathematics, logic, and data analysis. The AI subnet is to optimize response accuracy of the entire Bittensor network. We achieve this by enabling the language model to autonomously write, test, and execute code within unique Python environments.
AIT Protocol (AITPROTOCOL) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) AIT Protocol (AITPROTOCOL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
AIT Protocol (AITPROTOCOL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) AIT Protocol (AITPROTOCOL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó AITPROTOCOL tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező AITPROTOCOL token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) AITPROTOCOL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AITPROTOCOL token élő árfolyamát!
A(z) AITPROTOCOL vásárlásának módja
Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) AIT Protocol (AITPROTOCOL) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) AITPROTOCOL megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.
AIT Protocol (AITPROTOCOL) árelőzményei
A felhasználók a(z) AITPROTOCOL árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.
AITPROTOCOL árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AITPROTOCOL kapcsán? AITPROTOCOL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Miért érdemes a MEXC platformot választani?
A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.
AIT Protocol vásárlása (AITPROTOCOL)
Összeg
1 AITPROTOCOL = 0.00526 USD