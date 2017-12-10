AaveToken (AAVE) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) AaveToken (AAVE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

AaveToken (AAVE) tokennel kapcsolatos információk

Aave is a decentralized finance protocol that allows people to lend and borrow crypto.

Hivatalos webhely:
https://aave.com/
Fehér könyv:
https://github.com/aave/aave-protocol/blob/master/docs/Aave_Protocol_Whitepaper_v1_0.pdf
Block Explorer:
https://solscan.io/token/3vAs4D1WE6Na4tCgt4BApgFfENbm8WY7q4cSPD1yM4Cg

AaveToken (AAVE) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) AaveToken (AAVE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 4.57B
$ 4.57B$ 4.57B
Teljes tokenszám:
$ 16.00M
$ 16.00M$ 16.00M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 15.23M
$ 15.23M$ 15.23M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 4.80B
$ 4.80B$ 4.80B
Minden idők csúcspontja:
$ 665.2893
$ 665.2893$ 665.2893
Minden idők mélypontja:
$ 0
$ 0$ 0
Jelenlegi ár:
$ 300.17
$ 300.17$ 300.17

A(z) AaveToken (AAVE) token mélyreható struktúrája

Mélyebben utánajárhatsz, hogyan történik a(z) AAVE tokenek kibocsátása, kiosztása és feloldása. Ez a szakasz a token gazdasági struktúrájának legfontosabb aspektusait emeli ki: idetartoznak az ösztönzők, a hasznosság és a jogosultságszerzés.

Aave is a decentralized liquidity protocol, and its native token (AAVE) underpins governance, incentives, and risk management. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.

Issuance Mechanism

  • Initial Minting: The AAVE token was created through a migration from the LEND token, with a fixed supply minted at genesis.
  • Ecosystem Reserve: 3,000,000 AAVE tokens were minted for the Ecosystem Reserve during the migration from LEND to AAVE.

Allocation Mechanism

The initial allocation of AAVE tokens was distributed across several categories, each with specific unlocking schedules:

Allocation RecipientAllocation DescriptionUnlocking Mechanism
Core Development20% unlocked at genesis, then 20% every six months
User Experience Development20% unlocked at genesis, then 20% every six months
Management & Legal20% unlocked at genesis, then 20% every six months
Unexpected Costs20% unlocked at genesis, then 20% every six months
Promotions & Marketing20% unlocked at genesis, then 20% every six months
Public SaleFully unlocked at token genesis
Ecosystem Reserve3,000,000 AAVE tokens minted at migration, fully unlocked

Usage and Incentive Mechanism

AAVE tokens serve multiple purposes within the protocol:

  • Governance: AAVE holders participate in protocol governance, voting on proposals and parameter changes.
  • Incentives: The Aave DAO can allocate funds from the treasury to incentivize activities such as supplying or borrowing assets in liquidity pools. These incentives are distributed continuously and proportionally to user participation.
  • Safety Module: AAVE can be staked in the Safety Module, which acts as an insurance fund to protect against protocol shortfalls. Stakers earn rewards for providing this security.

Incentive programs are proposed, discussed, and approved through the Aave governance process, ensuring community involvement and transparency.

Locking Mechanism

  • Vesting/Cliff: Most allocations (except the public sale and ecosystem reserve) are subject to a vesting schedule, with 20% unlocked at genesis and the remainder released in 20% increments every six months.
  • Safety Module Staking: Users can lock AAVE in the Safety Module to earn rewards and provide protocol security. Locked tokens are subject to a cooldown period before withdrawal.

Unlocking Time

  • Public Sale: Fully unlocked at genesis.
  • Other Allocations: 20% unlocked at genesis, then 20% every six months, resulting in full unlock over 2 years.
  • Ecosystem Reserve: Fully unlocked at the time of migration.

Example Unlocking Table

Allocation RecipientUnlock Start DateUnlocking ScheduleAmount Unlocked per Period
Core Development2017-12-1020% at genesis, 20% every 6 months180,000
User Experience Development2017-12-1020% at genesis, 20% every 6 months120,000
Management & Legal2017-12-1020% at genesis, 20% every 6 months120,000
Unexpected Costs2017-12-1020% at genesis, 20% every 6 months60,000
Promotions & Marketing2017-12-1020% at genesis, 20% every 6 months120,000
Public Sale2017-12-10Fully unlocked at genesis10,000,000
Ecosystem Reserve2020-09-24Fully unlocked at migration3,000,000

Summary Table: Aave Tokenomics

MechanismDetails
IssuanceFixed supply minted at genesis, with additional tokens for the Ecosystem Reserve
AllocationCore Dev, UX Dev, Management & Legal, Unexpected Costs, Promotions, Public Sale, Reserve
UsageGovernance, protocol incentives, Safety Module staking
IncentivesDistributed via DAO proposals, liquidity mining, Safety Module rewards
LockingVesting for most allocations, staking in Safety Module
Unlocking20% at genesis, 20% every 6 months (except public sale and reserve, which are instant)

Additional Notes

  • Governance and Incentives: The Aave DAO, governed by AAVE holders, manages incentive programs and protocol upgrades.
  • Staking Risks: Staked AAVE in the Safety Module is subject to slashing in the event of a protocol shortfall, aligning incentives for protocol security.

This structure ensures a balanced approach to distribution, incentivization, and long-term protocol sustainability.

AaveToken (AAVE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) AaveToken (AAVE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó AAVE tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező AAVE token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) AAVE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AAVE token élő árfolyamát!

A(z) AAVE vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) AaveToken (AAVE) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) AAVE megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

AaveToken (AAVE) árelőzményei

A felhasználók a(z) AAVE árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

AAVE árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AAVE kapcsán? AAVE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

