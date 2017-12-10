AaveToken (AAVE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) AaveToken (AAVE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Aave is a decentralized finance protocol that allows people to lend and borrow crypto.

Piaci tőkeérték: $ 4.57B
Teljes tokenszám: $ 16.00M
Keringésben lévő tokenszám: $ 15.23M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.80B
Minden idők csúcspontja: $ 665.2893
Minden idők mélypontja: $ 0
Jelenlegi ár: $ 300.17

A(z) AaveToken (AAVE) token mélyreható struktúrája Mélyebben utánajárhatsz, hogyan történik a(z) AAVE tokenek kibocsátása, kiosztása és feloldása. Ez a szakasz a token gazdasági struktúrájának legfontosabb aspektusait emeli ki: idetartoznak az ösztönzők, a hasznosság és a jogosultságszerzés. Aave is a decentralized liquidity protocol, and its native token (AAVE) underpins governance, incentives, and risk management. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms. Issuance Mechanism Initial Minting : The AAVE token was created through a migration from the LEND token, with a fixed supply minted at genesis.

: The AAVE token was created through a migration from the LEND token, with a fixed supply minted at genesis. Ecosystem Reserve: 3,000,000 AAVE tokens were minted for the Ecosystem Reserve during the migration from LEND to AAVE. Allocation Mechanism The initial allocation of AAVE tokens was distributed across several categories, each with specific unlocking schedules: Allocation Recipient Allocation Description Unlocking Mechanism Core Development 20% unlocked at genesis, then 20% every six months User Experience Development 20% unlocked at genesis, then 20% every six months Management & Legal 20% unlocked at genesis, then 20% every six months Unexpected Costs 20% unlocked at genesis, then 20% every six months Promotions & Marketing 20% unlocked at genesis, then 20% every six months Public Sale Fully unlocked at token genesis Ecosystem Reserve 3,000,000 AAVE tokens minted at migration, fully unlocked Usage and Incentive Mechanism AAVE tokens serve multiple purposes within the protocol: Governance : AAVE holders participate in protocol governance, voting on proposals and parameter changes.

: AAVE holders participate in protocol governance, voting on proposals and parameter changes. Incentives : The Aave DAO can allocate funds from the treasury to incentivize activities such as supplying or borrowing assets in liquidity pools. These incentives are distributed continuously and proportionally to user participation.

: The Aave DAO can allocate funds from the treasury to incentivize activities such as supplying or borrowing assets in liquidity pools. These incentives are distributed continuously and proportionally to user participation. Safety Module: AAVE can be staked in the Safety Module, which acts as an insurance fund to protect against protocol shortfalls. Stakers earn rewards for providing this security. Incentive programs are proposed, discussed, and approved through the Aave governance process, ensuring community involvement and transparency. Locking Mechanism Vesting/Cliff : Most allocations (except the public sale and ecosystem reserve) are subject to a vesting schedule, with 20% unlocked at genesis and the remainder released in 20% increments every six months.

: Most allocations (except the public sale and ecosystem reserve) are subject to a vesting schedule, with 20% unlocked at genesis and the remainder released in 20% increments every six months. Safety Module Staking: Users can lock AAVE in the Safety Module to earn rewards and provide protocol security. Locked tokens are subject to a cooldown period before withdrawal. Unlocking Time Public Sale : Fully unlocked at genesis.

: Fully unlocked at genesis. Other Allocations : 20% unlocked at genesis, then 20% every six months, resulting in full unlock over 2 years.

: 20% unlocked at genesis, then 20% every six months, resulting in full unlock over 2 years. Ecosystem Reserve: Fully unlocked at the time of migration. Example Unlocking Table Allocation Recipient Unlock Start Date Unlocking Schedule Amount Unlocked per Period Core Development 2017-12-10 20% at genesis, 20% every 6 months 180,000 User Experience Development 2017-12-10 20% at genesis, 20% every 6 months 120,000 Management & Legal 2017-12-10 20% at genesis, 20% every 6 months 120,000 Unexpected Costs 2017-12-10 20% at genesis, 20% every 6 months 60,000 Promotions & Marketing 2017-12-10 20% at genesis, 20% every 6 months 120,000 Public Sale 2017-12-10 Fully unlocked at genesis 10,000,000 Ecosystem Reserve 2020-09-24 Fully unlocked at migration 3,000,000 Summary Table: Aave Tokenomics Mechanism Details Issuance Fixed supply minted at genesis, with additional tokens for the Ecosystem Reserve Allocation Core Dev, UX Dev, Management & Legal, Unexpected Costs, Promotions, Public Sale, Reserve Usage Governance, protocol incentives, Safety Module staking Incentives Distributed via DAO proposals, liquidity mining, Safety Module rewards Locking Vesting for most allocations, staking in Safety Module Unlocking 20% at genesis, 20% every 6 months (except public sale and reserve, which are instant) Additional Notes Governance and Incentives : The Aave DAO, governed by AAVE holders, manages incentive programs and protocol upgrades.

: The Aave DAO, governed by AAVE holders, manages incentive programs and protocol upgrades. Staking Risks: Staked AAVE in the Safety Module is subject to slashing in the event of a protocol shortfall, aligning incentives for protocol security. This structure ensures a balanced approach to distribution, incentivization, and long-term protocol sustainability.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AAVE tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám: Az összes létező AAVE token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

