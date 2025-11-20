Boundless Cijena danas

Trenutačna cijena Boundless (ZKC) danas je $ 0.1506, s promjenom od 1.41% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ZKC u USD je $ 0.1506 po ZKC.

Boundless trenutačno je na #631 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 30.26M, s količinom u optjecaju od 200.94M ZKC. Tijekom posljednja 24 sata, ZKC trgovao je između $ 0.1427 (niska) i $ 0.1551 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 2.1342961487062966, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.10926744882772854.

U kratkoročnim performansama, ZKC se kretao -0.20% u posljednjem satu i -17.26% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 482.75K.

Informacije o tržištu Boundless (ZKC)

Poredak No.631 Tržišna kapitalizacija $ 30.26M Obujam (24 sata) $ 482.75K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 150.60M Količina u optjecaju 200.94M Maksimalna količina -- Ukupna količina 1,000,000,000 Javni blockchain ETH

