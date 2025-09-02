XSwap (XSWAP) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.03888. Tijekom protekla 24 sata, XSWAPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03802 i najviše cijene $ 0.03967, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XSWAP je $ 0.19785616341934972, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03175024909521895.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XSWAP se promijenio za +1.27% u posljednjih sat vremena, +0.93% u posljednjih 24 sata i -4.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu XSwap (XSWAP)
Trenutačna tržišna kapitalizacija XSwap je $ 9.75M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 2.37K. Količina u optjecaju XSWAP je 250.87M, s ukupnom količinom od 345362377.78968024. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.61M.
XSwap (XSWAP) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena XSwap za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.0003583
+0.93%
30 dana
$ +0.00033
+0.85%
60 dana
$ -0.00083
-2.10%
90 dana
$ -0.00381
-8.93%
XSwap promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u XSWAP od $ +0.0003583 (+0.93%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
XSwap 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00033 (+0.85%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
XSwap 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u XSWAP od $ -0.00083 (-2.10%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
XSwap 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00381 (-8.93%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
XSwap is a dapp built on Chainlink CCIP - a decentralized interoperability protocol to transfer messages and funds between blockchains. XSwap provides a service layer on top of CCIP to execute cross-chain token swaps and flexible smart contract execution on the destination chains.
XSwap dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje XSwap ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti XSWAP dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o XSwap na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje XSwap učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
