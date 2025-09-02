Što je GRASS (GRASS)

Grass is a decentralized data layer built specifically for artificial intelligence that enables users to share their Internet bandwidth and obtain verifiable network data through a distributed network. This is achieved by leveraging idle internet connections of node operators to collect raw data, which is then processed for AI training purposes.

GRASS (GRASS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike GRASS (GRASS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GRASS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Za dublje razumijevanje GRASS, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o GRASS Koliko GRASS (GRASS) vrijedi danas? Cijena GRASS uživo u USD je 0.695 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena GRASS u USD? $ 0.695 . Provjerite Trenutačna cijena GRASS u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija GRASS? Tržišna kapitalizacija za GRASS je $ 169.51M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za GRASS? Količina u optjecaju za GRASS je 243.91M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GRASS? GRASS je postigao ATH cijenu od 3.9008251430182934 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GRASS? GRASS je vidio ATL cijenu od 0.644980133288505 USD . Koliki je obujam trgovanja za GRASS? 24-satni obujam trgovanja za GRASS je $ 659.19K USD . Hoće li GRASS još narasti ove godine? GRASS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GRASS predviđanje cijene za detaljniju analizu.

GRASS (GRASS) Važna ažuriranja industrije

